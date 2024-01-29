Kilise saldırısında ne oldu? İki saldırgan DEAŞ'lı çıktı! Kurban yüzde 80 engelli Müslüman Türk...

İSTANBUL Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini yapılırken basan kar maskeli iki saldırgan kurşun yağdırdı. Saldırıda Tuncer Cihan isimli zihinsel engelli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlenirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya biri Tacik diğeri Rus 2 katil zanlısı ile birlikte 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İşte hain saldırıyla ilgili tüm gelişmeler...

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Türkiye dün kaos çıkarma amaçlı olduğu değerlendirilen kanlı bir saldırıya sahne oldu. Saat 11.40 sularında Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki pazar ayinini basan kar maskeli 2 kişi, tabancalarını çekerek önce duvarlara ateş etti. Ayine katılanlar kendilerini yere atarken Tuncer Cihan peş peşe kurşunlarla yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı.

Geldikleri araçla kaçtılar! 5 kovan çıktı

Hastaneye kaldırılan Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini toplayıp adım adım iz sürdü. Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi. Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. İçileri Bakanı Ali Yerlikaya, katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğunu açıkladı.

Kardeşim yüzde 80 zihinsel engelliydi Hayatını kaybeden Tuncer Cihan’ın ablası Özlem Cihan, “Tuncer yüzde 80 zihinsel engelliydi, doktor bile rapor verirken melek o demişti. 5 yaşındaki bir çocuk aklına sahipti. Müslüman, emekli, bekârdı. Annemle kalıyordu. Bugün de 2 aydır gittiği bu kiliseye gelmiş. Cemaat de çok seviyormuş onu. Kilisede vakit geçiriyor, yemek yiyormuş." dedi.

Tepki gösterdiği için katletmişler

Olay yerindeki bir esnaf ise kilise çalışanlarıyla konuştuğunu belirterek “Saldırganların önce duvarlara ateş ettiklerini, ölen kişinin (Tuncer Cihan) de saldırganlara tepki göstermesi üzerine vurulduğunu söylediler” dedi.

Polonya Başkonsolosu da ayindeymiş!

“Bu cinayetin her boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır" diyen Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu, “Polonya Başkonsolosu da ayinde çocuklarıyla içerideydi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı, İBB Başkanı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere bütün devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiş ve yanlarında olduğunu söylemiştir. Süreç çok hassastır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz” dedi.