Kilise saldırısında ne oldu? İki saldırgan DEAŞ'lı çıktı! Kurban yüzde 80 engelli Müslüman Türk...

Türkiye dün kaos çıkarma amaçlı olduğu değerlendirilen kanlı bir saldırıya sahne oldu. Saat 11.40 sularında Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’ndeki pazar ayinini basan kar maskeli 2 kişi, tabancalarını çekerek önce duvarlara ateş etti. Ayine katılanlar kendilerini yere atarken Tuncer Cihan peş peşe kurşunlarla yere yığıldı. Saldırganlar olayın ardından kaçtı.

Hastaneye kaldırılan Tuncer Cihan’ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Polis ekipleri saldırganların yakalanması için kilise ve bölgedeki kamera görüntülerini toplayıp adım adım iz sürdü. Saldırganların kilisenin bulunduğu caddeye bir araçla geldiği, aynı araçla kaçtığı belirlendi. Kilise içinde 5 adet mermi kovanı bulundu.

Saldırıyı DEAŞ terör örgütü üstlenirken İstanbul Emniyeti tarafından 30 ayrı adrese düzenlenen baskında olayı gerçekleştiren 2 katil zanlısının da aralarında bulunduğu 47 kişi gözaltına alındı. İçileri Bakanı Ali Yerlikaya, katil zanlılarından birinin Tacik diğerinin ise Rus uyruklu olduğunu açıkladı.

Olay yerindeki bir esnaf ise kilise çalışanlarıyla konuştuğunu belirterek “Saldırganların önce duvarlara ateş ettiklerini, ölen kişinin (Tuncer Cihan) de saldırganlara tepki göstermesi üzerine vurulduğunu söylediler” dedi.

“Bu cinayetin her boyutu devlet yetkilileri eliyle soruşturulmaktadır" diyen Katolik Kilisesi ve Vatikan avukatı Afşin Hatipoğlu, “Polonya Başkonsolosu da ayinde çocuklarıyla içerideydi. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere İstanbul Valisi, İçişleri Bakanı, İBB Başkanı ve İstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere bütün devlet yetkilileri kiliseye başsağlığı mesajı iletmiş ve yanlarında olduğunu söylemiştir. Süreç çok hassastır. Biz devletimizin bu aşamadaki desteğine teşekkür ediyoruz” dedi.

Saldırganlardan biri Tacik biri Rus

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya gece yarısı İstanbul Emniyeti’nde kameralar karşısına geçerek saldırıyla ilgili detayları paylaştı. İşte Yerlikaya'nın açıklamasından satır başları...

- Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı.

- Son olarak 22.00’de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı.

- Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DEAŞ’lı olduklarını değerlendiriyoruz.

- Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.