İstanbul'da kilise saldırısının arkasındaki kirli plan deşifre oldu! Rahip Santoro ve Zirve katliamı gibi....

İSTANBUL Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi’ne düzenlenen hain saldırının arkasındaki hain plan deşifre oldu. Rahip Santoro cinayeti, Dink Cinayeti ve Malatya Zirve Yayınevi katliamlarını hatırlatan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, saldırının nasıl gerçekleştiğinin ayrıntılarını ve amacını yazdı.

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Sarıyer'deki Santa Maria İtalyan Kilisesi’nde pazar ayini yapılırken basan kar maskeli iki saldırgan kurşun yağdırdı. Saldırıda Tuncer Cihan isimli zihinsel engelli bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Saldırıyı DEAŞ üstlenirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya biri Tacik diğeri Rus 2 katil zanlısı ile birlikte 47 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Provokasyon mevsimi açılmış görünüyor

"Aynen yaz mevsimi, kış mevsimi gibi bizim bir de provokasyon mevsimimiz var." diyen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Yaşadığımız son olaylara bakınca provokasyon mevsiminin açıldığını görüyoruz" tespiti yaptı. Son dönemdeki şeriat provokasyonlarını hatırlatan Abdulkadir Selvi şunları yazdı:

Kokteyl provokasyon planı

- Belli ki sadece 28 Şubat planını devreye sokmamışlar. O planın bayatlaması üzerine 2006-2007’deki kiliselere, rahiplere, gayri müslim vatandaşlarımıza yönelik suikastlerin yaşandığı oyunları da devreye sokmuşlar. Hiçbir savaş bir öncekinin benzeri değildir ilkesinden hareket edip, bir ondan bir bundan kokteyl bir provokasyon planı hazırlamışlar.

Tetiği çeken değil çektirenler...

Bu olaylarda tetikçiler önemli. Ama onlardan daha önemli bir nokta var; o da o tetiği çektirenlerin kimler olduğu ve bu tür suikastlerden ne bekledikleri. Yani asıl o tetiği çekenlerin arkasındaki güçler önemli.

1- NEDEN KİLİSE?: Suikast için Santa Maria Kilise’nin seçilmesi Hıristiyan Batı dünyasına mesaj verilmesi açısından anlamlı.

2- PROFESYONELLER: Suikastçiler oldukça profesyonel. Çok rahat tavırlarla kiliseye geliyorlar. Belli ki önceden bir keşif yapmışlar. Kiliseyi ve ayin saatini çok iyi biliyorlar.

3- KAFASINA ATEŞ EDİYORLAR: Takip ettikleri şahıs Tuncer Cihan’ın arkasından kiliseye giriyorlar. O sırada kar maskelerini yüzlerini kaplayacak şekilde indiriyorlar. Hedef şahsın ölmesi için doğrudan kafasına ateş ediyorlar.

4- PANİK BELİRTİSİ YOK: Kilisede cinayet işledikten sonra en ufak bir panik belirtisi göstermeden karşıdaki bir hedefe de ateş ediyorlar. Tetikçi çıkış kapısına yöneliyor sonra geri dönüyor, vurduğu Tuncer Cihan isimli şahsın tam karşısındaki bir kişiye ateş ediyor, kapıdan çıkmadan önce yine aynı şahsa doğru tekrar ateş ediyor.

5- YÜRÜYEREK ÇIKIYORLAR: Bu sırada hem tetikçi hem yanındaki şahıs çok sakinler. İnsanlar manavdan elma alırken bile böyle rahat hareket edemezler. Belli ki profesyoneller. Kiliseye geldikleri gibi suikastten sonra da yürüyerek çıkıyorlar. Belli ki onları orada bekleyen birileri var. Daha sonra onların yardımı ile oradan uzaklaşıyorlar.

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