Motorine bu gece yarısı çok deli zam geliyor! 29 Ocak 2024 güncel akaryakıt fiyatları...

Motorine bu gece yarısı çok kallavi bir zam daha geliyor. Bu gece yarısı gelmesi beklenen zamla birlikte motorinin litresi İstanbul’da 41.62 TL, Ankara’da 42.36, İzmir’de 42.58 TL’ye yükselecek. Önümüzdeki günlerde motorinin 45 lirayı aşacağı konuşuluyor. İşte 29 Ocak 2028 Pazartesi günü güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Araç sahiplerine bir kötü haber daha, ancak daha kötüsü de geliyor. Motorin fiyatı bu gece yarısı 1.38 TL artacak ve 42 liranın üzerine çıkacak! Akaryakıt sektörü kaynakları motorinin çok yakında 45 lirayı aşacağı tahmininde bulundu. Benzine ise şimdilik zam görünmüyor.

Motorine gece yarısı zam geliyor

Motorin fiyatı bu gece yarısı 1.38 TL artacak. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükselecek.

Motorin için 45 lira kapıda!

Motorin 42 lirayı aşarak tarihinin en yüksek seviyesine çıkarken, sektör kaynaklarına göre içeride ve dışarıda yaşanan gelişmeler nedeniyle motorinde 45 TL kapıda... Motorinin litresi, çok yakında bu düzeyi çıkabilir.

Benzine şimdilik zam görünmüyor ama!

Benzine şimdilik bir zam yok. Ancak, benzinde de yukarı yönlü, zammı tetikleyecek hareket devam ediyor. Bu hareket devam ederse benzine de gelecek hafta sonuna doğru bir zam gündeme gelebilir.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 38,38 TL, Ankara'da 39,04 TL seviyesinde bulunuyor.

1 Ocak'tan bu yana motorin uçuyor

Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 115 arttı. Bu, asgari ücretlinin alım gücünü 49 litre düşürdü. 1 Ocak 2024'te, Ankara'da benzinin litresi 35 TL 20 kuruş, motorinin litresi de 37 TL 79 kuruştu. Bir vatandaş, 50 litre kapasiteli aracının deposunu motorinle doldurmak için 1889 TL ödüyordu. Bugün gelecek zamla bu tutar, 2 bin 119 TL’ye çıkacak. 230 TL daha fazla ödeyecek.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul

Benzin: 38.28 TL – 38.36 TL

Motorin: 40.14 TL – 40.21 TL

LPG (Otogaz): 20.11 TL – 19.85 TL

Ankara

Benzin: 39.03 TL

Motorin: 40.92 TL

LPG (Otogaz): 20.29 TL

İzmir

Benzin: 39.22 TL

Motorin: 41.11 TL

LPG (Otogaz): 20.32 TL