Memurun şikâyet ettiği toplu sözleşme masası değişiyor

Milyonlarca memuru yakından ilgilendiren Toplu Sözleşme sürecini de yeniden şekillendirecek olan kanun ile ilgili ilk adım atılıyor. Memur sendikalarının adaletsiz masa olarak nitelediği Toplu Sözleşme masasını düzenleyen kanunda değişiklik için oluşturulan ilk taslak sendikalar tarafından ele alındı.

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Memur kesimini yakından ilgilendiren Toplu Sözleşme masasına ilişkin değişiklik adımları atılmaya başlandı. Adaletsiz olduğu gerekçesiyle sendikalar tarafından sürekli eleştirilen Toplu Sözleşme masasını oluşturan kanunun değişikliği ile ilgili adımlar atılıyor. Memur-Sen, bu gündemle toplandı.

Memur-Sen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı, Memur-Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirildi. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu gündemiyle düzenlenen toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başta olmak üzere Memur-Sen Genel Yönetim Kurulu üyeleri, konfederasyon bünyesindeki sendikaların genel başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve komisyonların başkanları katıldı.

7. Dönem Toplu Sözleşme’de 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun revize edilmesinde mutabık kalınmış ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararı olarak Resmi Gazete’de yayınlanmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda çalışma komisyonu kurulmuştu.

Taslak öneri masaya yatırıldı

Toplantıda, kamu görevlilerinin ve emeklilerinin sorunlarının çözümü noktasında yetersiz kalan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nun grev hakkı, örgütlenme özgürlüğü, kapsamı, süresi ve işleyişi başta olmak üzere tüm yönleriyle ihtiyacı karşılayacak şekilde yeniden düzenlenmesi için oluşturulan taslak öneri masaya yatırıldı. Evrensel ilkeler ve ILO normları çerçevesince oluşturulan taslak öneriye son şeklini vermek amacıyla istişarelerin yapıldığı toplantıda 4688 sayılı Kanun’un akıllarda hiçbir soru işareti bırakmayacak şekilde tadil edilmesi gerektiğinin altı çizildi.