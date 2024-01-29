İYİ Partili Oktay Vural'dan Özgür Özel'in olay sözlerine sert tepki: Çok talihsiz sözler

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, CHP lideri Özgür Özel'in, İYİ Parti'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olmakla suçlamasına yanıt verdi. Vural, "Çok talihsiz sözler, Türkiye’nin önüne yeni bir yol oluşturma iradesini yok sayan, demokrasiyi hazmedememiş bir ifade." ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Recep Tayyip Erdoğan, CHP’yi sözde yalnız bırakarak, geçmişte ittifak yaptıklarımızı karşımıza koyarak, onlara çok farklı imkanlar kurarak Türkiye’nin üzerine yeni bir oyun kurmaktadır." ifadeleri İYİ Parti'nin tepkisini çekti.

Özel'e, İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural'dan cevap geldi.

"ÇOK TALİHSİZ SÖZLER"

tv100'de canlı yayınlanan Doğru Yorum'a telefonla bağlanan Oktay Vural, Özel'in açıklamalarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Çok talihsiz sözler. Yani aslında bu ifade bir siyasi partinin kendi karar organlarıyla, hür ve müstakil siyaset anlayışıyla Türkiye’nin önüne yeni bir yol oluşturma iradesini yok sayan, demokrasiyi hazmedememiş bir ifade.

"TAM BİR İFTİRADIR"

Böyle bir ifadeyi üstelik bir siyasi partinin hür ve müstakil seçime girme kararını Sayın Erdoğan’a bağlayıp, üstelikte farklı imkanlar kurarak bu kararı aldırdığını söylemek tam bir iftiradır.

"KENDİSİ HÜR VE MÜSTAKİL OLARAK KARAR ALABİLİYOR MU?"

Önce aynaya kendileri baksın. Acaba kendisi hür ve müstakil olarak karar alabiliyor mu? Farklı imkanlar vererek İYİ Parti’ye nasıl operasyon yapıldığını hepiniz biliyorsunuz, bütün kamuoyu biliyor.

Milli egemenlik ekseninde kurulmuş Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan siyasi partilerin hür ve müstakil şekilde hareket etmesini içine sindiremeyenler aslında Cumhuriyet’i geleceğe taşıyamayacak olanlardır."