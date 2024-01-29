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Cezayir'den gelen LNG gemisi 2 Şubat'ta Türkiye'de

Cezayir'den gelen LNG gemisi 2 Şubat'ta Türkiye'de

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 2 Şubat’ta Türkiye'ye ulaşacak Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 2 Şubat’ta Türkiye'de olması bekleniyor.

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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, Cezayir'den 27 Ocak’ta ayrılan LNG gemisi Batı Akdeniz’de seyrine devam ediyor.

171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 2 Şubat’ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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