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Kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da ilk kez forma giydi

Kaleci Altay Bayındır, Manchester United'da ilk kez forma giydi

Milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da ilk kez forma giydi.

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İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. tur maçında Manchester United, Newport County'e konuk oldu.

Maçın 7. dakikasında Bruno Fernandes, 13. dakikasında Mainoo'nun golleriyle 2-0 öne geçen Manchester United'da ilk 11'de sahaya çıkan Altay, 36. dakikada Morris ve 47. dakikada Evans'ın gollerine engel olamadı.

​​​​​​Antony 68. dakikada Manchester United'ı tekrar öne geçirirken, Hojlund 90+4. dakikada skoru 4-2'ye getirdi ve maç da bu skorla sona erdi.

Manchester United, bu sonuçla İngiltere Federasyon Kupası'nda 5. tura çıktı.

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