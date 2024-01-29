İYİ Parti'de istifa krizi büyüyor! Bir isim daha gitti

Yerel seçim kararının ardından eleştirilerin sürdüğü İYİ Parti'den yeni bir istifa haberi daha geldi. Hakan Alkan sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

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31 Mart seçimlerine 81 ilde kendi adaylarıyla katılacağını duyuran İYİ Parti'de istifalar devam ediyor.

Buğra Kavuncu'nun İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığını yürüttüğü dönemde İl Başkan Yardımcısı olarak görev yapan ve 'sağ kolu' olarak bilinen Hakan Alkan sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile partisinden istifa ettiğini duyurdu.