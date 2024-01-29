Fuhuş yapmayan elemanını işten çıkarıp tabancayla ateş etti! Şifreli mesajlar ele verdi

DİYARBAKIR'Da polisin düzenlediği fuhuş operasyonundan ilginç bağlantılar çıktı. 3 aylık takibin ardından güzellik ve masaj salonlarında fuhuş yaptıran çeteye operasyon düzenlendi. Fuhuş salonu patronu kadın, fuhuş yapmayan kadını işten çıkardı, erkek arkadaşı itiraz edince de tabancayla ateş etti.

Abone ol

Diyarbakır'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fuhşa aracılık ve yer temin etme suçlarına yönelik 3 ay boyunca çalışma yürüttü. Çalışmada, güzellik ve masaj salonlarında masaj adı altında fuhuş yapıldığı belirlendi.

İnternet reklamı ve şifreli mesajlar

Fuhuş yaptırılan masaj salonlarının internet üzerinden reklam vererek ve telefonda şifreli konuşarak fuhuş yapmak isteyenlerle irtibat kurdukları belirlendi.

Fuhuş yapmayan kadını işten atıp...

Polisin bir güzellik salonunun bulunduğu plazayı takibi sırasında güzellik salonunun işletmecisi şüpheli Dilan Y. tartıştığı bir kişiye tabancayla ateş etti. Olayda yaralanan kişi, kız arkadaşının fuhuş yapmadığı için işten çıkarıldığını ve bu yüzden tartışma çıktığını aktardı.

Balans operasyonuyla hepsi gözaltına alındı

Şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak "Balans" adlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheliler Dilan Y, N.D, B.M, A.K, M.K, N.Ö, Y. E, N.Ö. ile S.G. yakalandı.

Ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Aramalarda ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu, güzellik salonları mühürlenip kapatılarak idari para cezası uygulandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.