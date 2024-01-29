Tunceli’de 215 köy yolu ulaşıma açıldı

Tunceli’de geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından kapanan 229 köy yolundan 215’i ulaşıma açılırken kapalı bulunan 14 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.Abone ol
Tunceli’de geçen hafta etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent genelinde 229 köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Tunceli Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’ne bağlı çok sayıda ekibin aralıksız sürdürdüğü çalışmayla 215 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Kapalı bulunan 14 köy yolunu ulaşıma açma çalışmaları devam ediyor.