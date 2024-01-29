BYD, SEAL U DM-i modelini Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunacak

Elektrikli araç üreticisi BYD, şarj edilebilir hibrit aracı BYD SEAL U DM-i modelini 2024'ün ikinci çeyreğinde Türkiye'de satışa sunacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, BYD, 2024'ün ikinci çeyreğinden itibaren BYD SEAL U modelinin şarj edilebilir hibrit versiyonu BYD SEAL U DM-i'yi Türkiye'de satışa sunmaya hazırlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, BYD'nin çok hızlı büyüyen bir marka konumuna geldiğini belirterek, "2022'de yıllık 2 milyon ve 2023'te yıllık 3 milyonluk satış hacmine ulaştı. Böylece dünyada en çok satış gerçekleştiren ilk 10 marka arasına girmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

"BYD, Avrupa'da ve Türkiye'de hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor"

İsmail Ergun, BYD olarak Türkiye'de müşterilere yenilikçi modeller sunmaya çalıştıklarını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu çalışmalar kapsamında sunacağımız yeni modelimiz, BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli BYD SEAL U DM-i olacak ve bunu 2024'ün ikinci çeyreğinde Türk tüketicisi ile buluşturmayı planlıyoruz. Giderek globalleşen BYD markası, Avrupa'da ve Türkiye'de hızlı bir şekilde büyümeyi hedefliyor. Bu kapsamda yeniliklerimizi kademeli olarak ülkemizde de sunmaya devam edeceğiz. 2024 stratejimiz çerçevesinde BYD'nin şarj edilebilir hibrit modeli olan BYD SEAL U DM-i, Avrupa'da ilk kez Türkiye'de satışa sunulacak."

Ergun, BYD’nin Türkiye'nin köklü markalarından biri olmayı hedeflediğini, elektrikli araçların ithaline ilişkin yürürlüğe giren tebliğin ardından farklı bir süreç yönetmeye başladıklarını, bu noktada ürün stratejilerinde değişiklikler yapmak durumunda kaldıklarını ve bazı modellerin lansman tarihlerini öne çektiklerini anlattı.

Türkiye'de satış ve satış sonrası yapılanmalarının da geniş kapsamlı uygulandığına değinen Ergun, yeni bir markanın müşterilerine satış, servis, yedek parça yatırımlarını gerektiği şekilde yapmasının önem arz ettiğini bildirdi.

"BYD Türkiye pazarı için üretimde öncelik tanıdı"

İsmail Ergun, BYD'nin Türkiye pazarını her zaman stratejik olarak önemli bir konumda değerlendirdiğini belirterek, mevcut şartlarda hızlı çözümü bulmak adına BYD'nin Avrupa ile yakın işbirliği yaptığını kaydetti.

BYD SEAL U DM-i'nin, D-SUV modeli olarak markanın özelliklerini yansıttığını kaydeden Ergun, şu bilgileri verdi:

"Daha önce Türkiye'de BYD ATTO 3 modeline gösterilen ilginin BYD SEAL U DM-i modeline de fazlasıyla gösterileceğine inanıyorum. Özellikle Türkiye'de henüz elektrikli araç kullanmayıp, elektrikli sürüş keyfini yaşamak isteyenlerin büyük beğenisini toplayacağına inanıyorum. Ailelerin yanı sıra sportif tarza sahip araçları sevenler de, BYD SEAL U modelini tercih edeceklerdir. 1.5 litrelik benzinli motoru elektrik motoruyla birleştiren BYD SEAL U DM-i, 1000 kilometreyi aşan sürüş menziline sahip. BYD SEAL U DM-i modelini, D-SUV segmentinde rekabetçi bir fiyatla satışa sunacağız."