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Düzce'de kar nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Düzce'de kar nedeniyle 24 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

Düzce'de kar nedeniyle kapanan köy yollarını açma çalışmaları sürüyor.

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Kentte dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle kapanan 73 köy yolundan 49'u, ekiplerin çalışmaları sonucu açıldı.

İl Özel İdaresine bağlı 52 personel, 26 iş makinesiyle, ulaşıma kapalı 24 köy yolunda çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, yüksek kesimler ve bağlantı yollarında kar etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu ve Kurtsuyu mevkilerinde ulaşımın aksamaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Gölyaka'da da dün gece etkisini artıran yağışın ardından ilçe merkezi beyaza büründü.

Belediye Başkanı Yakup Demircan, AA muhabirine, kışın bereketiyle geldiğini belirterek, "İnşallah kar belirli bir seviyeye gelir ve yarıyıl tatilindeki çocuklarımız kış mevsiminin tadını doyasıya çıkarır." dedi.

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