Özgür Özel'den ittifaka kapıları kapatan Muharrem İnce'ye cevap

CHP lideri Özgür Özel, yerel seçimde ittifakı reddeden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye pazarlık üzerinden göndermede bulundu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin tasfiye edildiği iddialarına cevap veren Özel, Başak Demirtaş'ın DEM Parti'den aday olma ihtimali hakkında da konuştu.

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Yerel seçim için adaylarını birer birer açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart'ta başta İstanbul ve Ankara olmak üzere kritik şehirleri kazanmak için ittifak temaslarına ara vermeden devam ediyor.

Yerelde iş birliği için nabız yoklayan CHP, Memleket Partisi ve DEM Parti ile yürütülen görüşmelerden henüz sonuç alamadı.

Seçim çalışmalarına ilişkin konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü Gazetesi'nden İsmail Saymaz'a önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin "Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler tasfiye ediliyor, Kürtler ve Alevilere kıyım yapılıyor" iddiasına cevap veren Özgür Özel şöyle konuştu:

"Battal Başkan, uzun süredir yaptığı göreve aday gösterilmemesinin verdiği üzüntüyle, ki bunu anlıyorum, meseleyi nesnel ve tarafsız değil, öznel bir yerden değerlendirmiş. 900 aday açıkladık. Çok sayıda Alevi aday gösterdik. Alevi adaylara bakması lazım. Hangi Kürt’ün tasfiye edildiğini görmüş? Böyle bir şey yok. Aksine kaygı ve endişeye sebebiyet vermeyecek listeler var. Ne Alevinin ne Kürt’ün tasfiye olduğu yok. Kendisi 'Ben aday gösterilmedim' deyip bunun üzerinden değerlendirme yapmış. Birkaç gün sonra o değerlendirmelerden pişmanlık duyacağını düşünüyorum. Üzüntüsüne veriyoruz. Sonuçta değişim olması lazım."

"Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor"

Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin partiden gönderildiği iddiasını da reddeden Özel, "Kemal Bey’i en çok destekleyen iki arkadaşımızı Bursa ve Balıkesir’de aday gösterdik. Nereye koyacağız o zaman bu isimleri? İstanbul’da Kemal Bey’i destekleyen Bora Balcıoğlu, ankette önde çıktığı için aday gösterildi. Gülizar Emecan, Bahçelievler’in adayı, kongrede karşımızdaydı. Bir tasfiye söz konusu değil. Bu iddiaları, yayınlanan aday listeleri yalanlıyor" dedi.

Partide Karadenizli ve Trabzonlu lobisi olduğu söylentilerine de karşı çıkan CHP lideri, "Yok öyle bir şey. Geçen seferden farklı olarak nerede çok Trabzonlu olmuş?” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'ye cevap

Seçim öncesi kendisiyle bir araya gelen ancak geçen hafta düzenlediği basın toplantısıyla ittifakı reddedip CHP’ye sert eleştirilerde bulunan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'ye tepki gösteren Özgür Özel, "İnce, ‘Başka dünyaların insanıyız’ diyor. Bir tane ilçe verince aynı dünyanın insanı mı oluyormuşuz? O yüzden açıklama yapmayayım" cevabını verdi.

Başak Demirtaş’ın adaylığı

Başak Demirtaş’ın DEM Parti'den İstanbul adayı olma ihtimaliyle ilgili de konuşan Özel, “Tüm adaylıklar gibi o da demokratik bir hakkın kullanılmasına yönelik yaklaşımdır. Bir yorumum yok” dedi.