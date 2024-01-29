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İstanbul'da tramvay kazası: Tramvaylar çarpıştı!

İstanbul'da tramvay kazası: Tramvaylar çarpıştı!

Güngören'de sabah saatlerinde ray değişimi sırasında iki tramvay çarpıştı. Kazada yaralanan olmadı.

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Kaza, Bağcılar - Kabataş T1 Tramvay Hattı Güngören durağında meydana geldi. İddiaya göre, ray değişimi sırasında iki tramvay birbiri ile çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, tramvay seferleri bir süre durdu. İşlerine gitmek üzere sabah yola çıkan vatandaşlar mağdur oldu.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre tramvay seferleri kaza kaldırılana kadar Kabataş-Merter Tekstil Merkezi istasyonları arasında gerçekleştirildi. Kaza yapan tramvayların kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

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