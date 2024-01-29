Antalya-Konya kara yolunda kar yağışı devam ediyor

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir kara yolunda gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

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Kar yağışının dün gece Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden sonra başlayıp yaklaşık Konya’nın Seydişehir ilçesine kadar devam ettiği bildirildi. Bin 825 metre rakımlı Alacabel mevkiinde kar kalınlığı yer yer 10-15 santimetreye kadar ulaşırken Karayolları Alacabel ekipleri çok sayıda iş makinesi ile kar yağışının başladığı saatlerden itibaren yolda biriken karı temizleme çalışması başlattı.

Dün gece 22.30 sıralarında başlayan kar yağışı sebebiyle Karayolları Alacabel ekipleri trafik akışında aksama yaşanmaması için yolda biriken karları temizleme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor. Karayolları ekipleri, kar yağışının Akseki’nin Yarpuz Mahallesi Battı Çıktı mevkiinden itibaren Seydişehir ilçesine kadar devam ettiğini, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını ve yolun açık olduğunu bildirdi.

Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini yanlarında bulundurmalarını istedi.