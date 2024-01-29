Doğuştan alt çenesi olmayan çocuğa başarılı operasyon: 17 yıl sonra normal yemek yiyebilecek

SAMSUN'da alt çenesi olmayan, tüm dişleri üst damağında olan lise öğrencisi, 17 yıl sonra ilk kez yemek yiyebilmek için hayırseverlerden toplanan 300 bin TL ile ameliyat oldu. Protez çene takılan lise öğrencisi Yaşar Hüseyin Köksalan’ın ilk lokmalarını yutması dört gözle bekleniyor.

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Bafra ilçesinde ikamet eden 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Yaşar Hüseyin Köksalan, doğuştan birtakım sakatlıklarla dünyaya geldi. Kalça kırığı ve elinde kemik bozuklukları olan Yaşar'ın asıl sıkıntısı ise yüz bölgesindeydi. Doğuştan alt çenesi olmayan Yaşar'ın ağzındaki dişlerin tamamına yakını üst damağında toplanmış durumdaydı. Çiğneme işlemi yapamayan Yaşar, tanesi 100 TL'den günde 7 adet mama ile beslenirken, sigortalı bir işi olmayan baba Mürsel Köksalan ise oğlunun ameliyatını gerçekleştiremiyordu. Samsun'da gerçekleştirilen çene operasyonlarından sonuç alamayan aile, çareyi İstanbul’da buldu.

Yardımseverler sayesinde kısa sürede 300 bin TL toplandı

Yapılacak özel ameliyatın devlet tarafından karşılanamadığını belirten aile, ameliyatın gerçekleşmesi için yetkililerden yardım beklerken, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından yapılan haberin ardından yardımseverler harekete geçti ve Bafra Kaymakamlığı tarafından da yardım kampanyası başlatıldı. Haberin ardından ameliyat için açılan banka hesabına yardım yağmaya başladı ve kısa sürede 300 bin TL para toplandı.

Yaşar Hüseyin Köksalan’ın tüm gidiş geliş ve ilk muayene masrafları da kaymakamlık tarafından karşılandı. Masrafların 120 bin TL’si Bafra Genç İşadamları Derneği tarafından, 100 bin TL’si İstanbul’da bulunan ismini vermek istemeyen bir iş adamı tarafından ve geri kalanı da hayırseverler tarafından karşılandı.

“Tek hayalim oğlumun yemek yiyebildiğini görmek”

İstanbul’da özel bir hastanede çene ameliyatına alınan Yaşar Hüseyin Köksalan, 9 saat süren ağır bir ameliyatın ardından protez alt çene takılarak normal bir yüz görünümü kazandı. Aynı zamanda çene hareket kabiliyetine de erişen Köksalan’ın yaraları iyileştikten sonra yemek yiyebilmesi bekleniyor. Baba Mürsel Köksalan, başarılı geçen zor ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, “Öncelikle bizlerin sesini duyuran muhabir arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Maddi durumum elverişli olmadığı için çocuğumun ameliyatını yaptıramıyordum. Oğlum 17 yıldır mama ile pipet yardımıyla besleniyordu. Ben de gündelik işlerde çalışarak bu masrafları karşılamaya çalışıyordum. Toplanan yardımlarla birlikte İstanbul’da Ortognatik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Celal Çandırlı tarafından 9 saat süren bir operasyon ile oğluma protez çene takıldı. Yoğun bakımdan servise alınan oğlumun ilk lokmalarını yutmasını dört gözle bekliyoruz. En büyük hayalim oğlumun da normal insanlar gibi yemek yiyebilmesiydi. İnşallah kısa süre sonra da bu ana şahitlik edebiliriz. Ameliyatın ardından planda olmayan yoğun bakım masrafları meydana çıktı. 32 bin TL kadar bir açık var. O paranın da hayırseverler tarafından toplanmasını bekliyoruz. Para toparlanınca Samsun’a dönüp, oradaki hayatımıza ve tedavinin geri kalanına devam edeceğiz” dedi.

Son bir destek bekleniyor

Yaşar Hüseyin Köksalan’ın taburcu edilebilmesi için öğrenin gördüğü Bafra Mesleki ve teknik Anadolu Lisesi’nde bulunan öğretmenler tarafından 50 bin TL olan yoğun bakım masrafının 18 bin TL’si toplandı. Geriye kalan 32 bin TL için ise hayırseverlerden son bir destek bekleniyor. Taburcu olması için gereken para tamamlanınca hastaneye gönderilecek ve çıkış işlemleri yapılacak.

Köksalan’ın çenesi iyileştikten sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) gerçekleştirilecek son operasyon ile üst çenesinden toplanan 30’dan fazla diş, alt ve üst çenesine normal seyrinde yerleştirilecek, böylece Köksalan’nın ağzının içi de dışı gibi normal bir görünüme ve işleve kavuşturulacak.