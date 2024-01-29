Eski sevgilisini öldüren sanığın ifadesi ortaya çıktı: 'Gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim

Başkentte Ayşegül Çınar’ı tüfekle öldüren eski erkek arkadaşı M.A.’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

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Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'nde 26 Ocak günü M.A., yanında 2 kişi ile evine gelen eski kız arkadaşı Ayşegül Çınar'a (44) av tüfeği ile ateş etti. Çınar, olay yerinde hayatını kaybetti.

Çınar, Konya'da toprağa verilirken, olay yerinden kaçan M.A. ise Sincan'da saklandığı gecekonduda güvenlik ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen M.A., nöbetçi hakimlikçe 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

"Kapıyı araladım, 2 el ateş ettim"

Savcılıktaki ifadesinde M.A., Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi olduğunu söyleyerek, "O akşam Ayşegül kapıma geldi. Ayşegül'ün yanında 2 kişi daha vardı, gelenleri tanımıyorum. Ayşegül, kapıya vurunca ben de 'gitsin' diye kapıyı araladım ve aradan 2 el ateş ettim. Kurşunlardan biri Ayşegül'e denk gelmiş. Benim öldürmek gibi bir amacım yoktu. Korkutmak ve 'kapımdan gitsin' diye ateş ettim. Pişmanım" ifadesine yer verdi.