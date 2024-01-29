Bakan Bayraktar'dan doğal gaz müjdesi! 15 milyon haneye yetecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimini 40 milyon metreküpe çıkartarak 15 milyon eve doğal gaz tedarik edileceğini açıkladı.

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Türkiye savunma sanayide olduğu gibi enerji alanında da üretmeye ve büyümeye devam ediyor. Petrol, doğal gaz, yenilenebilir enerji alanındaki ivmesi her geçen gün artan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretiminin çok yakında 40 milyon metreküpe çıkartılacağını açıkladı.

Heyecanlandıran doğalgaz açıklaması

Bakan Bayraktar resmi sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın liman yatırımına değinerek, Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğal gaz üretimi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu:

"Sakarya Gaz Sahası'nda günlük doğal gaz üretimimizi en kısa zamanda 10 milyon metreküpe, akabinde de nihaiolarak günlük 40 milyon metreküpe çıkartacak ve 15 milyon hanemize doğal gazı buradan tedarik edeceğiz."

"Çalışmalarımızı hızlandırdık"

Şu ana kadar 23 kuyu kazdık. İnşallah projeyi önümüzdeki süreçte daha da hızlandırmak suretiyle milletimizin, memleketimizin, sanayimizin ihtiyacı olan doğal gazın önemli bir kısmını buradan sunmuş olacağız.

Burada aynı zamanda devletimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın himayelerinde çok önemli bir liman yatırımı yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız bizlerle beraber buradaydı. Bu limanı da tekrar ülkemizin önemli bir ihracat lokasyonu olması noktasına da birlikte görüş alışverişinde bulunduk. Birlikte bu projeleri nasıl gerçekleştirebilirizi istişare ettik."