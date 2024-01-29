Japonya Filistinli mültecilere finansal desteğini askıya aldı!

Japonya'nın, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) sağladığı finansal desteği askıya aldığı bildirildi.

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Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "UNRWA çalışanlarından bazılarının 7 Ekim 2023'te Hamas'a destek verdiği" iddiaları üzerine BM kuruluşuna yardımların askıya alındığı belirtildi.

İddiaların "oldukça endişe"yle karşılandığı kaydedilen açıklamada, "UNRWA konu hakkında bir soruşturma yürütürken ve iddiaları ele alacak önlemleri değerlendirirken Japonya, UNRWA'ya finansmanı şimdilik askıya almaya karar verdi" ifadesi kullanıldı.

BM kuruluşuna, soruşturmayı hızlı ve eksiksiz yürütmesi, uygun önlemleri alması konusunda güçlü bir şekilde çağrıda bulunulan açıklamada, UNRWA'nın "rolünü sağlam bir şekilde yerine getirebilmesi için kendi iç yönetimini güçlendirmesi" istendi.

Açıklamada, Japonya'nın, Gazze Şeridi'ndeki insani durumun iyileştirilmesi ve diğer uluslararası kuruluşlara destek sağlanarak durumun bir an önce sakinleştirilmesi için ısrarlı ve aktif diplomatik çaba göstermeye devam edeceği vurgulandı.

Ne olmuştu?

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yetkililerinin, UNRWA personelinin 7 Ekim saldırılarına karıştığına ilişkin iddialarının acilen soruşturulmasını istemişti.

UNRWA da İsrail'in iddialarına yönelik soruşturma başlatmıştı.

Almanya, İsviçre, İtalya, Kanada, Finlandiya, Avustralya, İngiltere, Hollanda ve ABD, UNRWA'ya yönelik finansal desteğini geçici süreyle durdurma kararı aldıklarını açıklamıştı.