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Antalya AKM'de Erdal-Mercan Erzincan'dan türkü gecesi

Antalya AKM'de Erdal-Mercan Erzincan'dan türkü gecesi

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Erdal ve Mercan Erzincan, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte sevenleriyle buluştu.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, Atatürk Kültür Merkezi’nde Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan konseri düzenlendi. "Veysel'in İzinde" adlı Aşık Veysel’i anma konserinde Erdal ve Mercan Erzincan’a, Şef Yiğit Aktı yönetimindeki İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Türk Halk Müziği İcrâ Heyeti eşlik etti. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu’nda gerçekleşen konserde, sazın üstadı Erdal Erzincan bağlamasını adeta konuşturdu.

Yoğun ilgi

AKM Aspendos Salonu türküsevenler tarafından tıklım tıklım doldurulurken yoğunluk sebebiyle ek salon açıldı. Ücretsiz gerçekleştirilen konserde, Nurullah Harmankaya şefliğinde Türk Halk Müziği Çocuk Korosu, Dilara Şahin şefliğinde Türk Halk Müziği Gençlik Korosu ve Çalgı Grubu Şefi Oğuz Paksoy da sahne aldı. Konserin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras tarafından, Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan’a çiçek ve plaket verildi. Ayrıca Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek tarafından özel olarak hazırlatılan bağlamalar hediye edildi.

"Kültür ve sanat çalışmaları sürüyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mithat Aras, Türk halk müziğinin üstatlarıyla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Aşık Veysel, bugüne kadar gelen ozanlarımızın geldiği son nokta olmuştur. Sanatçılarımız onun eserlerini çok güzel seslendirdi. Biz 19 ilçemizde, Başkanımız Muhittin Böcek’in önderliğinde kültür ve sanat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün de değerli Erdal Erzincan, Mercan Erzincan ve diğer tüm sanatçılarla burada olmaktan onur duyuyorum" dedi.

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