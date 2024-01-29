MEB'in yeni müfredatı ne zaman belli olacak? Bakan Tekin tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni müfredatın şubat ayı sonunda açıklanacağını söyledi. Tekin, “Ders saati aynı kalacak, içerik sadeleşecek. Devamsızlık konusunda af olmayacak.” dedi

Abone ol

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul’da gazetecilerle bir araya geldi. Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen buluşmada eğitimin bugünü, geleceği ve yapılan değişiklikler masaya yatırıldı. Toplantının gündem maddeleri arasında; yeni müfredat, devamsızlık ve sınıf tekrarı, ortak sınavlarla ilgili ilk değerlendirmeler vardı.

Milli Eğitim Bakanı, “Yeni müfredat hazır, yakında duyuracağız. İçerik sadeleşecek ama ders saatlerinde değişiklik yok." ifadesini kullandı. Tekin, yeni müfredatın gelecek eğitim-öğretim yılında okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını da bildirdi.

Af gündemimizde yok

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Müfredat değişikliğiyle ilgili bütün çalışmalarımız bitti. İlgili birimlerin incelemesi sürüyor. Şubat’ın sonuna doğru yeni müfredatın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Kapsamlı değişiklikler olacağı için sadece her kademenin başlangıç sınıfında, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren uygulayacağız.

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9’uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde."

Ortak sınavlar ne olaca?

"Ortak sınavların değerlendirilmesi bizim için önemli. Çünkü bu şekilde okullar arasındaki farkları da görebileceğiz.

Sadece ölçme ve değerlendirme açısından değil, okullardaki öğrencilerin kazanımlarını da saptayacak ve takip edebileceğiz. Ortak sınavdan ve okulun yaptığı yazılıdan alınan notları karşılaştırma olanağı da olacak."