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3 kişiyi yaralayıp kaçmıştı, 128 gün sonra yakalandı!

3 kişiyi yaralayıp kaçmıştı, 128 gün sonra yakalandı!

Bursa’da bir eğlence mekanında 3 kişiyi silahla yaralayan zanlı 128 gün sonra kıskıvrak yakalandı.

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Olay, 22 Eylül 2023 tarihinde ParOra AVM’de bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Mertcan A. (25), eğlence mekanında çalışanlar ile sözlü tartışma yaşadı. Mertcan A., otomobilinde bulunan silahı alarak çalışanlara kurşun yağdırdı. Olay sonrası Tolga Ergün (20), Yiğit Selçuk (29) ve Efendi Doğan (45) yaralandı. Mertcan A., olay yerinden babası ile beraber kaçarken, yaralılar yolun karşısındaki özel hastaneye kaldırıldı.

128 gün sonra kıskıvrak yakalandı

Olay sonrası kayıplara karışan Mertcan A.’nın, bir süre il dışında sahte kimlik ile dolaştığı öğrenildi. Durum üzerine Cinayet Büro ekiplerinin sıkı takibiyle Mertcan A., durdurulan ticari takside sahte kimlik ile yakalandı. Mertcan A., Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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