İzmir'de feci son! 2 arkadaş birlikte öldü

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpan otomobilde bulunan 2 arkadaş, camdan yola savrulmaları sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

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Kaza, gece saat 01.30 sıralarında Anadolu Caddesi kayıkçı rampası yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü tespit edilemeyen 34 BKG 413 plakalı Citroen marka otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Ön camdan fırlayan otomobildeki Burak Kadir Göktaş (20) ile arkadaşı Serhat Yıldırım (20), kanlar içinde yerde kaldı. Yaralıları görenler kazayı, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatlarını kaybettiler

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Burak Kadir Göktaş ile Serhat Yıldırım'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araç sürücüsünün tespiti ve olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.