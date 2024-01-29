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Kremlin Putin'in Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı

Kremlin Putin'in Türkiye'ye ne zaman geleceğini açıkladı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyaretinin Şubat ayında gerçekleşeceğini açıkladı. Basın toplantısı düzenleyen Uşakov, Rusya lideri Putin'in Türkiye ziyaretinin Şubat ayında yapılacağına dair haberlerin sorulması üzerine "Evet, ziyaret için hazırlıklar yapılıyor" yanıtını verdi.

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Uşakov, İstanbul formatındaki Ukrayna barış müzakerelerinin yeniden başlatılması olasılığının Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istişare edilip edilmeyeceği hakkındaysa "Ukrayna konusunun görüşmenin ana maddelerinden biri olacağını söyleyebilirim" demekle yetindi.

Rusya'nın Ukrayna'yla müzakerelere her zamanki gibi hazır olduğunu ancak muhatap bulamadığını kaydeden Uşakov, Kremlin'in farklı ülkelerin taleplerine olumlu yanıt verirken Kiev'in Moskova'yla müzakereleri yasakladığını vurguladı.

Rusya lideri Putin, 14 Aralık'taki yıl sonu programında Türkiye'yi ziyaret etme planlarıyla ilgili soruya "Biz, Sayın Erdoğan'la bu konularda sürekli temas halindeyiz ve yakın tutumlara sahibiz. Kendisiyle buluşma imkanı bulmayı kesinlikle başaracağımızı düşünüyorum. Kısa süre önce bir ziyaret planlıyordum ancak, burada bir sır yok, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programı nedeniyle olmadı. Türkiye'ye uçmaya hazırdım, bunu kendisine söyledim ancak hem onun hem de benim takvimim nedeniyle olmadı. Böyle şeyler oluyor" diyerek 2024'ün başında ziyaret gerçekleştirme konusunda mutabakat sağlayabileceklerini ifade etmişti.
Daha önce Türkiye gazetesi, kendi kaynaklarına atıfla Rusya Devlet Başkanı'nın 12 Şubat'ta Ankara’yı ziyaret etmesinin beklendiğini bildirmişti.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı’ndan bir yetkili ise Sputnik’e demecinde Putin'in o tarihteki ziyaretine ilişkin herhangi bir bilginin bulunmadığına dikkat çekerek, tarihler üzerinde diplomatik kanallar üzerinden mutabakat sağlandığını söylemişti.

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