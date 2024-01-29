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Tugay Kerimoğlu, KKTC kulübünün sportif direktörü oldu

Tugay Kerimoğlu, KKTC kulübünün sportif direktörü oldu

Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) futbol takımlarından Miracle Değirmenlik Spor Kulübü'nün sportif direktörü oldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti futbol takımlarından Miracle Değirmenlik Spor Kulübü, sportif direktörlük pozisyonu için eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Hakan Törehan ile görüşen Kerimoğlu, yarın KKTC'ye gidecek. Son görüşmenin ardından resmi imzayı atacak olan Tugay Kerimoğlu, ardından görevine başlayacak.

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