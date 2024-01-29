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Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat'ta

Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat'ta

Doğrudan halkın oylarıyla seçilen ilk kadın belediye başkanı Leyla Atakan'ın hayatını konu alan "Leyla Hanım" belgesel filminin galası, 11 Şubat'ta Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapılacak.

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Geçtiğimiz yıl için planlanan fakat Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ertelenen gala, bu yıl görkemli bir törenle yapılacak. Gala öncesi çalışmaları sıklıkla takip eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’ne giderek, hazırlıklarla ilgili bilgi aldı.

İzmitlileri gala programına davet eden Başkan Hürriyet, "Uzun zamandır emek verdiğimiz, ilk kadın belediye başkanımız Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filmimizin galasına çok az kaldı. Tüm halkımızla buluşturacağımız gala ve sürpriz konuklarımızla birlikte 11 Şubat Pazar akşamı saat 18.00’de Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde olacağız. Çok özel isimler galada İzmitlilerle birlikte olacak. Bu güzel sürprizi Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği Başkanımız Uğur Saral ile birlikte vermek istedik. Galamızı KYÖD ile birlikte yapmaktan mutluyuz. Kadının siyasetteki mücadelesini anlatan bu muhteşem filmi halkımızla buluşturacağımız galaya büyük bir gururla hazırlanıyoruz. Galamız şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun, güzelliklerle geçsin" dedi.

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