Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: Büyük felaketin habercisi

İsrail Gazze'yi aylardır bombalıyor. Bölgede ölü sayısı çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 26 bin 422'ye yükseldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'nin bir başka trajedi ile daha karşı karşıya olduğunu ifade ederek uluslararası kamuoyuna 'büyük felaketin habercisi' diyerek çağrıda bulundu. Fidan "2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir." ifadelerini kullandı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı ilgili Hasani ile Tiran'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı. Gazze'de devam eden trajediye dikkati çeken Fidan, 10 binlerce masum Filistinlinin günlerdir dünyanın gözü önünde katledilmeye devam ettiği belirtti.

Fidan, Gazze'nin başka bir trajedi ile daha karşı karşıya olduğunu anlattı. "Binlerce insanı biz kurşunlardan ve bombalardan kaybetmişken şimdi İsrail tarafından Gazze'de rehin alınmış milyonlarca Filistinlinin açlıkla ve salgın hastalıkla katledilme tehlikesiyle karşı karşıya" diyen Fidan "Gazze'ye girilmesine izin verilmeyen insani yardımlar, tıbbi malzemeler, içeride büyük bir felaketin habercisi şu anda." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunun şimdiye kadar gösterdiği çabanın oradaki insanlara ulaştırılması gereken yardımı mümkün kılmadığını belirten Fidan, "Bu nedenle buradan uluslararası kamuoyunu daha farklı yöntemler kullanarak rehin alınmış 2 milyon insanın açlıkla ve salgın hastalıkla yok edilmesini önleyici tedbirler almaya davet ediyorum. Aksi takdirde çok geç olabilir." diye konuştu.

Fidan, bombalardan ölen insanlara ek olarak 100 binlerce kişinin de açlıktan kaybedebileceğine dikkati çekerek, bunun dünya kamuoyunun taşımayacağı büyük bir vicdani yük olacağını ifade etti. Fidan, var olan metotların dışına çıkarak Gazze'ye yardım götürmenin mümkün kılınması gerektiğini de belirtti.