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Taylandlı gelin ve Türk damat, Osmaniye'de evlendi

Taylandlı gelin ve Türk damat, Osmaniye'de evlendi

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Bülent Yalım, Taylandlı Miss Areerat ile dünyaevine girdi.

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Evlenmeye karar veren Bülent Yalım (55) ve Miss Areerat (42) için Kadirli Belediyesinin nikah salonunda tören düzenlendi.

Nikahı kıyan Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, çifte mutluluk diledi.

Yalım, törenin ardından gazetecilere, akraba ziyareti için 1 yıl önce Türkiye'ye gelen Areerat ile birbirlerini tanıma fırsatı bulduklarını söyledi.

Nişanlılıktan sonra evlilik kararı aldıklarını belirten Yalım, "Birbirimizi sevdik, değer verdik. Ailesiyle görüştükten sonra Türkiye'ye geldi ve nikah işlemleri başlattık." dedi.

Taylandlı gelin de çok mutlu olduğunu anlattı.

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