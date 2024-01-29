Göçmenleri Türkiye'ye göndermek istediği iddia edilmişti! Giorgia Meloni, Afrika planını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye gönderme planı üzerine konuştuğu iddia edilen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İtalya-Afrika Zirvesi'nde yaptığı konuşmada Afrika ile ilgili yeni planını açıkladı.

Abone ol

"İtalya-Afrika: Ortak Büyüme İçin Bir Köprü" isimli uluslararası zirve, ev sahibi İtalya’nın başkenti Roma’daki Senato binasında düzenlendi.

Bu yıl ilki düzenlenen zirveye, 25 Afrika ülkesinden liderler ve dışişleri bakanının yanı sıra Birleşmiş Milletlerin (BM) ilgili kuruluşları, Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği (AfB), Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) gibi çok sayıda uluslararası kuruluşun temsilcisi katıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, konuk liderleri ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini tek tek kapıda karşıladı ve ardından tüm katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Afrika'ya yönelik kalkınma projelerinin tamamı için duyurdukları "Mattei Planı"nı ilan eden Meloni, "Mattei Planı, eğitim öğretim, sağlık, tarım, su ve enerji gibi birkaç orta ve uzun vadeli önceliğe odaklanan somut stratejik müdahale planıdır. Sahra altı ve Kuzey Afrika’da bazı ülkeleri belirledik. Bu daha sonra genişletilecek" ifadesini kullandı.

Meloni, Mattei Planı'nın 3 milyar avrosu İtalya'nın iklim fonundan, 2,5 milyar avrosunun da kalkınma işbirliği fonundan olmak üzere 5,5 milyar avroya dayandığı bilgisini paylaşırken, "Elbette bu yeterli değil, bu yüzden uluslararası kurumları ve diğer bağışçı devletleri de dahil etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Meloni, Mattei Planı kapsamında, Fas'ta yenilenebilir enerji, Tunus'ta eğitim projeleri, Fildişi Sahili'nde sağlık hizmetlerine erişim alanında olmak üzere bazı pilot projeler belirlediklerini de aktardı.

Amaç, göçü önlemek

Afrika'dan İtalya ve Avrupa'ya yönelik devam eden düzensiz göç konusuna da konuşmasında yer veren Meloni, "İnsanı evini terk etmeye iten nedenler ortadan kaldırılmadığı sürece insan kaçakçıları asla yenilgiye uğratılamayacak, kitlesel yasa dışı göç hiçbir zaman durdurulamayacaktır." yorumunu yaptı.

Meloni, Mattei Planı ile Afrika'da genç kuşaklara katkıda bulunma ve bununla insanları göç etmeye zorlamamayı garanti etmek istediklerini de sözlerine ekledi.

İtalya Başbakanı'nın Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesi planını gündeme getirdiği iddia edilmişti.

Meloni'ye Kapalıçarşı'daki turunda eşlik eden tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da katıldığı bir TV programında İtalyan medyasındaki bu iddialarla ilgili konuşmuş ve sözlerinin bir bölümü sosyal medyada birçok kez paylaşılmıştı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Ortaylı'nın konuşmasının bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlardaki "İtalya Başbakanı Meloni ile görüşen İlber Ortaylı, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' dedi" iddiasının, doğru olmadığını bildirmişti.

Merkezin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin, Türkiye ziyareti sırasında, "Afrikalı göçmenlerin Türkiye'ye gönderilmesine" yönelik herhangi bir anlaşma, hatta görüşmenin dahi söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği yönündeki iddiaların, İtalya'nın sağ koalisyon hükümetine yakın "Il Giornale" gazetesindeki bir haberin ardından ortaya atıldığının belirlendiği ifade edildi.

Haber incelendiğinde, "İtalya'nın Afrikalıları Türkiye'ye göndereceği" yönünde herhangi bir ifade veya yorumun bulunmadığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meloni'ye, Kapalıçarşı ziyaretinde eşlik eden Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın bir televizyon kanalındaki, 'İtalya, Afrikalı göçmenleri Türkiye'ye göndermek istiyormuş' ifadesinin, konuşmanın bütününden kesilerek manipülasyon amacıyla servis edildiği tespit edilmiştir. Bu ifade, Ortaylı'nın, Meloni'den aktarımı değil, sosyal medyadaki iddiaların dile getirilmesidir. Ortaylı'nın, bu açıklamayı Meloni'den duyarak aktardığı şeklinde açıkça dezenformasyon yapılmaktadır. Yayının tamamı incelendiğinde, İlber Ortaylı'nın, sosyal medyada dolaşan 'Faşist Meloni' ve 'Afrikalıların Türkiye'ye gönderileceği' yönündeki iddiaları eleştirdiği belirlenmiştir."