Yalnız yaşayan 49 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

UŞAK'ta yalnız yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu.

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Olay, Uşak merkeze bağlı Köme Mahallesi 1. Irak Sokak’ta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yalnız yaşayan Fatma Yasemin Yılmazoğlu (49) komşuları bir süredir haber alamayınca durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Fatma Yasemin Yılmazoğlu’nun kanepe üzerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Fatma Yasemin Yılmazoğlu’nun ölümü şüpheli bulunarak, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yılmazoğlu’nun cansız bedeni, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna gönderildi. Yılmazoğlu’nun kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.