Atatürk Üniversitesi, Cezayir üniversiteleriyle işbirliği yaptı

Atatürk Üniversitesi, Cezayir üniversiteleriyle işbirliği protokolleri imzaladı.

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Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi" kapsamında birçok üniversiteyle işbirliği anlaşmalarına imza atan Atatürk Üniversitesi, dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda Türkiye'nin tarihsel ve kültürel açıdan güçlü bağlarının olduğu Cezayir'e ziyaret gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve beraberindeki heyet, buradaki çeşitli üniversitelerle ortak çalışmaları kapsayan protokoller imzaladı.

Ziyaretin ilk gününde Ulusal Politeknik, Houari Boumedine Bilim ve Teknoloji ile Cezayir üniversitelerini ziyaret eden Çomaklı ve ekibi, Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz'ı da ziyaret ederek, iki ülke arasındaki ilişkilere dair bilgi paylaşımında bulundu.

Heyetin Cezayir'deki akademik ziyaretleri 3 gün sürecek ve toplamda 8 kurumla işbirliği anlaşmaları gerçekleştirilecek.

"Türkiye ile Cezayir kadim ve tarihi bir dostluğa sahip"

Rektör Çomaklı, Türkiye ile Cezayir'in kadim ve tarihi bir dostluğa sahip olduğunu vurguladı.

Bu bağların iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkıda bulunduğunu belirten Çomaklı, "Son yıllarda, Türkiye ve Cezayir arasındaki ilişkiler daha da güçlendi. 2006'da imzalanan 'Dostluk ve İşbirliği Anlaşması' ile üst düzey siyasi ziyaretlerde ve teknik düzey temaslarda artış kaydedildi. İmzalanan işbirliği protokolleri, iki ülke arasındaki akademik ve kültürel bağları güçlendirecek ve öğrencilere, öğretim üyeleri ile araştırmacılara yeni fırsatlar sunacak." ifadelerini kullandı.

İşbirliği protokollerinin öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları, ortak araştırma projeleri ve bilimsel etkinlikler gibi bazı fırsatları da beraberinde getireceğini aktaran Çomaklı, şunları kaydetti:

"Bu tür programlar öğrencilerin ve öğretim üyelerinin farklı bir kültür ve eğitim sistemini deneyimlemelerine olanak sağlıyor. Ayrıca öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize farklı bir kültür ve eğitim sistemini deneyimleme fırsatı sunacak. Bu işbirliklerinin, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacak değerli bir deneyim olacağını düşünüyorum. Cezayir'deki üniversitelerle yapılan bu işbirlikleri, Atatürk Üniversitesinin uluslararası işbirliği ağını genişletme stratejisinin bir parçasıdır. Bu strateji, üniversitenin uluslararası alanda daha büyük bir etkiye sahip olmasını sağlamayı hedefliyor. "