Özel sektörde çalışan öğretmenler, TBMM’ye yürüdü!

Özel sektörde çalışan öğretmenler, özlük haklarının iyileştirilmesini talep etmek için Milli Egemenlik Parkı’ndan TBMM’nin Çankaya Kapısına kadar yürüdü.

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Özel Sektörde çalışan öğretmenler; taban maaş hakkının geri verilmesi, insani şartlarda ücretlere çalışmak, fazla mesai saatleri ücretlerinin verilmesi gibi özlük haklarının iyileştirilmesi için Ankara Milli Egemenlik Parkı’nda bir araya geldi.

Grup adına konuşan bir öğretmen, birçok özel eğitim kurumunda asgari ücretin uygulandığını belirterek, “Patronların öğretmenleri mahkum etme çabası, yalnız ücretlerle de sınırlı kalmıyor. Kendimizi asla geçindiremeyeceğimiz bu ücretlere, kamudaki dengi çalışan meslektaşlarımızın haftada iki, kimi zaman üç kez nöbet utmak zorunda bırakılıyoruz. 12 aylık belirli süreli iş sözleşmeleri bizi mevsimlik işçi statüsüne sokuyor” diye konuştu.

Grup adına yapılan konuşmanın ardından öğretmenler TBMM Çankaya Kapısına yürüdü. Çevik Kuvvet Ekiplerinin, yürüyüşe izin vermemesinin ardından ekiplerle öğretmenler arasında arbede yaşandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Öğretmenlerin, Milli Egemenlik Parkı içerisinde bekleyişleri sürüyor.