Galatasaray - Gaziantep FK maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında kendi evinde Gaziantep FK ile karşılaşacak.Abone ol
Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray 0-0 Gaziantep (CANLI SKOR)
Ali Sami Yen'de yapılacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Maç BeIN Sports 1'den yayınlanacak.
Süper Lig'de çıktığı 22 müsabakada 18 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 57 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise ligde oynadığı maçların 6'sını kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 11'ini kaybetti. Gaziantep temsilcisi, topladığı 23 puanla 23. haftaya 15. sırada başladı.
Galatasaray, iki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı 3-0 kazanmıştı.
İlk 11'ler
Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Berkan, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi
Gaziantep FK'nın ilk 11'i belli olmamıştır.