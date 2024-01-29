Meral Akşener'den CHP'ye gönderme

Partisinin Ordu il başkanlığını ziyaret eden Meral Akşener, DEM Parti ile görüşmeler yürüten CHP'ye bir kez daha sert sözlerle yüklendi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi program ve temaslarda bulunmak için Ordu'ya geldi.

Akşener, kente, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Enver Yılmaz ve ilçe adaylarının bir bölümünü ilan etmek ve resmi tanıtımını yapmak için geldiklerini söyledi.

Aday tanıtımını gerçekleştiren Akşener'e, siyasi cinayetleriyle ilgili daha önce yaptığı değerlendirme DEM Parti'nin cevabı üzerinden hatırlatıldı.

"Sözümü bilerek çarpıtıyorlar"

Sözlerinin çarpıtıldığını söyleyen Akşener, "Bu sözümü bilerek çarptırıyorlar. Bence mahsuru yok. Ama benim insanlara, kurumlara, gruplara ayna tutmak gibi bir vazifem var. Benim orada söylediğim şey, 'Öncelikle bizim gençlik dönemimizde, keşke olmasaydı, ama 1980 öncesinde, 1970'li yıllarda solcular, ülkücüler şeklinde gençler karşı karşıya geldi. Evet, birbirimize bazı eylemler yaptık ama bu o kadar açık netti ki dolayısıyla mertçeydi ki aileler korkmazdık' dedik. Neye göre dedim çünkü orada abidik gubidik yoktu. Eylem yanlış elbette. Ama aileler korkmazdı" dedi.

DEM Parti üzerinden CHP'yi vurdu: Bu yapının karşısında el pençe divan duranlar...

Akşener daha sonra DEM Parti’yi “PKK’ya terörist diyemeyenler” olarak tanımladı.

Yerel seçimde DEM partiyle iş birliği görüşmelerine devam eden CHP’yi “Bu yapının karşısında el pençe divan duranlar” sözleriyle eleştirdi.

"Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener'e hapis istiyorlar"

Akşener son olarak şunları söyledi:

"PKK'ya terör örgütü diyemeyenler, her seferinde Meclis'e gelip 'Abdullah Öcalan'a özgürlük' deyip kendi aralarında da alkışlayanlar elbette bunu çarpıtacaklar. Sonuç itibarıyla Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyenler, bebek katiline özgürlük isteyenler Meral Akşener'e hapis istiyorlar. Hoş gelişler ola, Mustafa Kemal Paşa. Ben de buradan ilan ediyorum. Keşke bu konuda soruşturma açılsa ve hepimiz işin nasıl olduğunu görsek. Bu arkadaşların tümü namerttir. Bu bir hakaret olarak kabul edilirse hemen versinler mahkemeye. Akıl da vereyim. Buradan yürünebilir. Naz bebeği katledenler namerttir, Fethi Sekin'i katledenler namerttir. Eren Bülbül'ü katledenler namerttir. Yasin Börü'yü katledenler namerttir. Aynı zamanda Sinan Ateş'i de katledenler namerttir. Bunlar namertçe işlenen suikastlardır. Dolayısıyla bu kişilerin içlerindeki kötülüğü ortaya döküyor olmaları elbette milletimiz açısından iyi bir şeydir."