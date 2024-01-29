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HABER /  POLİTİKA

Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'a gitti

Dışişleri Bakanı Fidan Bulgaristan'a gitti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arnavutluk'taki resmi temaslarının ardından Bulgaristan'a gitti.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Arnavutluk'taki resmi temaslarının ardından Tiran'dan ayrılarak Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya ulaştı.

Fidan, resmi ziyaret çerçevesinde yarın Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile görüşecek.

Bakan Fidan Sofya'da, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Başbakan Nikolay Denkov ile de bir araya gelecek.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da dün akşam Türk iş insanları ile buluşan Fidan, bugün resmi ziyaret kapsamında Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile görüşmüştü.

Fidan, Başbakan Edi Rama ve Cumhurbaşkanı Bayram Begay tarafından da ayrı ayrı kabul edilmişti.

Bakan Fidan, Bulgaristan'daki temaslarını tamamlamasının ardından çarşamba günü resmi ziyaret için Romanya'da olacak.

Bu resmi ziyaretlerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınıyor.

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