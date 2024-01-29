AK Parti'de büyük gün! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yerel seçim beyannamesini genel merkez yerleşkesindeki yeni konferans salonunda yarın kamuoyuyla paylaşacak.

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Türkiye'nin heyecanla beklediği an geldi! AK Parti'nin seçim beyannamesi, yarın Ankara'da gerçekleşecek olan tanıtım etkinliğiyle kamuoyuna duyurulacak.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat katılımıyla gerçekleşecek programda, partinin seçim manifestosunu Türkiye'ye sunacak.

AK Parti, Türkiye Yüzyılı için Gerçek Belediyecilik ismi ile hazırladığı seçim beyannamesinde gerçek belediyeciliği anlatacak. Bu kapsamda manifestonun ana teması olan gerçek belediyecilikte şunlar vurgulanacak: "Üretken, adil, erişilebilir, vizyoner, şefkatli, sürdürülebilir, yenilikçi, kalkınmacı, çağdaş, güçlü, kapsayıcı, dinamik ve vatansever."

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Sekiz başlıktan oluşan beyannamenin ana teması 'gerçek belediyecilik' olacak.

Seçim Beyannamesinin başlıkları şu şekilde:

Katılımcılık, Şeffaflık ve Hesap Verilebilirlik

Dirençli şehirler

Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Çevre

Toplumsal Refah öncelili Şehir Ekonomileri

Duyarlı ve Kapsayıcı Sosyal Belediyecilik

Kültür Üreten Şehirler

Hizmet ve Eser Belediyeciliği