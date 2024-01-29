BIST 8.472
DOLAR 30,35
EURO 32,84
ALTIN 1.978,36
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, Orta Doğu'da askeri güç bakımından lider konumda

Türkiye, Orta Doğu'da askeri güç bakımından lider konumda

ABD'de yapılan bir araştırma, Orta Doğu'da en güçlü orduya sahip ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Araştırmada, Türkiye'nin ardından gelen ülkeler de yer alıyor.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara, hava ve deniz unsurlarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Düzenlediği nokta atışı operasyonlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren TSK'nın başarısı ve sahip olduğu imkanlar, yapılan araştırmalara da yansıyor.

Orta Doğu'nun en güçlüsü Türkiye

Ülkelerin askeri güçlerini karşılaştıran ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın 2024 yılına ilişkin güncel araştırması, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü orduya sahip olduğunu söylüyor.

Türkiye, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasında 8'inci sırada yer almıştı. Orta Doğu kapsamında yapılan araştırmada ise ülkemiz, ilk sırada bulunuyor.

Ordular karşılaştırıldı

Sıralama, ülkelerin güç indekslerine göre yapıldı. 0,1697 ile listenin ilk sırasındaki Türkiye, konumuyla dikkat çekiyor.

İkinci sırada İran yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan takip ediyor.

2024 Orta Doğu askeri güç sıralaması

1- Türkiye

2- İran

3- Mısır

4- İsrail

5- Suudi Arabistan

6- Irak

7- Birleşik Arap Emirlikleri

8- Suriye

9- Katar

10- Kuveyt

11- Umman

12- Ürdün

13- Yemen

14- Bahreyn

15- Lübnan

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)
Trabzonspor Kasımpaşa maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray - Gaziantep FK maçı (CANLI YAYIN)
Galatasaray - Gaziantep FK maçı (CANLI YAYIN)
Meral Akşener'den CHP'ye gönderme
Meral Akşener'den CHP'ye gönderme
Özel sektörde çalışan öğretmenler, TBMM’ye yürüdü!
Özel sektörde çalışan öğretmenler, TBMM’ye yürüdü!
5 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs ormanlık alanda ölü bulundu!
5 gündür kayıp olan zihinsel engelli şahıs ormanlık alanda ölü bulundu!
İzmir'de Tunç Soyer'in üstü çizildi yeni aday belli oldu Özgür Özel İmamoğlu'na rest çekti CHP kulislerinden sızdı
İzmir'de Tunç Soyer'in üstü çizildi yeni aday belli oldu Özgür Özel İmamoğlu'na rest çekti CHP kulislerinden sızdı
İstanbul’da İETT kazası! Virajı alamayan otobüs duvara çarptı
İstanbul’da İETT kazası! Virajı alamayan otobüs duvara çarptı
Yalnız yaşayan 49 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Yalnız yaşayan 49 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Atatürk Üniversitesi, Cezayir üniversiteleriyle işbirliği yaptı
Atatürk Üniversitesi, Cezayir üniversiteleriyle işbirliği yaptı
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: Büyük felaketin habercisi
Bakan Fidan'dan uluslararası kamuoyuna çağrı: Büyük felaketin habercisi
Göçmenleri Türkiye'ye göndermek istediği iddia edilmişti! Giorgia Meloni, Afrika planını açıkladı
Göçmenleri Türkiye'ye göndermek istediği iddia edilmişti! Giorgia Meloni, Afrika planını açıkladı
TEB'den üç hastalık için uyarı: İlaç satışı durdu
TEB'den üç hastalık için uyarı: İlaç satışı durdu