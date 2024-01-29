Türkiye, Orta Doğu'da askeri güç bakımından lider konumda

ABD'de yapılan bir araştırma, Orta Doğu'da en güçlü orduya sahip ülkenin Türkiye olduğunu söylüyor. Araştırmada, Türkiye'nin ardından gelen ülkeler de yer alıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara, hava ve deniz unsurlarıyla dosta güven, düşmana korku veriyor.

Düzenlediği nokta atışı operasyonlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren TSK'nın başarısı ve sahip olduğu imkanlar, yapılan araştırmalara da yansıyor.

Orta Doğu'nun en güçlüsü Türkiye

Ülkelerin askeri güçlerini karşılaştıran ABD merkezli Global Firepower Ajansı'nın 2024 yılına ilişkin güncel araştırması, Türkiye'nin Orta Doğu'da en güçlü orduya sahip olduğunu söylüyor.

Türkiye, dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasında 8'inci sırada yer almıştı. Orta Doğu kapsamında yapılan araştırmada ise ülkemiz, ilk sırada bulunuyor.

Ordular karşılaştırıldı

Sıralama, ülkelerin güç indekslerine göre yapıldı. 0,1697 ile listenin ilk sırasındaki Türkiye, konumuyla dikkat çekiyor.

İkinci sırada İran yer alırken, bu ülkeyi sırasıyla Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan takip ediyor.

2024 Orta Doğu askeri güç sıralaması

1- Türkiye

2- İran

3- Mısır

4- İsrail

5- Suudi Arabistan

6- Irak

7- Birleşik Arap Emirlikleri

8- Suriye

9- Katar

10- Kuveyt

11- Umman

12- Ürdün

13- Yemen

14- Bahreyn

15- Lübnan