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Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu

Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olarak kötü gidişatını sürdürdü.

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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo mavililer 1-0 öne geçtiği  mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 19'da Enis Destan ve 90+1'de Poyraz Yıldırım kaydetti.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 47'de Aytaç Kara, 58'de H. Hajradinovic ve 75'de Da Costa kaydetti.

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer Kasımpaşa mağlubiyeti ile kötü gidişatını sürdürdü.

Bordo mavililer bu mağlubiyetle 37 puanda kaldı.  Son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan konuk Kasımpaşa ise puanını 32 yaptı.

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