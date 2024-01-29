Okan Buruk'tan itiraf! "Ben de korktum"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde:

"Kazanmak zorundayız"

"Kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda ilk amacımız bu. Bunun için çok fazla çaba harcıyoruz. Bu maçta da böyle oldu. Sonunda kazandık. O yüzden mutluyum. Oyuncularıma ve seyircimize teşekkür ederim. Onlar da çok büyük destek verdi. Onlarla birlikte bu yolda rekorlar kırılıyor. Bütün camia olarak bu rekorları kırıyoruz. asıl hedefimiz şampiyon olmak. Bu yolda çok önemli bir galibiyet aldık. Bu maçlar bize şampiyonluğu getirebilecek maçlar. Galatasaray tarihinde en çok ceza sahasına girilen maçmış. 4 direk gördüm, bir tane daha var diyorlar."

"Transfer döneminde eksikleri kapatmak istiyoruz"

"Oyuncularım kazanmak için aç ve istiyorlar. Eksiklerimiz var, transfer döneminde bu eksikleri kapatmak istiyoruz."

"Ben de korktum"

"1-0 sonrası bir an ve bir bölüm ben de korktum. Bir iki pozisyonda onlar atamadı, bir iki pozisyonda biz kapattık."

"Allah da bize sonucu verdi"

"Günün sonunda iyi bir oyun ortaya koyduk. Allah da bize sonucu verdi."