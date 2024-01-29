Galatasaray'dan evinde kırılması zor rekor

Galatasaray, Gaziantep FK maçıyla birlikte Süper Lig’de sahasındaki yenilmezliğini 29 maça çıkardı.

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Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde evindeki yenilmezliğini sürdürdü. Aslan Süper Lig’de sahasında son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a 1-0’lık skorla kaybetti. Cimbom, bu maçtan oynadığı 29 lig karşılaşmasında 27 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon ligde RAMS Park’ta oynadığı 12 karşılaşmadan da 3 puanla ayrıldı. Aslan, Süper Lig’de bu sezon evinde puan kaybetmeyen tek takım olarak bulunuyor.

Öte yandan son olarak Hatayspor’a kaybeden Aslan daha sonra oynadığı 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Cimbom bu süreçte Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor ve Gaziantep FK müsabakalarını kazanırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.