Motorin ve benzine çok kallavi zam! Motorine 1 lira 40 kuruş, benzine 2 TL zam! 30 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları...

Gece yarısı 1 lira 38 kuruş zamlanan motorine bu gece yarısı bir zam daha geliyor. 42 lirayı aşarak tarihi rekor kıran motorin bi kez 43 lirayı aşacak. 31 Ocak 2024 Çarşamba günü itibariyle motorine 1 lira 40 kuruş, benzine de 2 lira zam geliyor...

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Akarlakıt ürünlerine zam üstüne zam yağmaya başladı. Motorine gece yarısı 1 lira 38 kuruş zam geldi. Bu zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 42,90 TL'ye, Ankara'da ise 42,32 TL'ye, İzmir'de 42.58 TL'ye yükseldi ve tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Motorin 24 saat geçmeden ikinci zam

Sektör kaynakları motorinde 45 Türk Lirasını konuşurken, motorine 24 saat geçmeden ikinci bir zam haberi daha geldi. Motorine bu gece yarısı 1 lira 40 kuruş daha zam geliyor. Böylece motorinin litresi 44 lirayı bulacak

Benzine 2 lira zam geliyor...

Halk Tv'nin haberine göre, bu gece yarısı (31 Ocak 2024) itibar ile benzine de 2 TL dolayında zam öngörülüyor. Seçimlerden bu yana akaryakıt fiyatları yüzde 115 arttı. Bu, asgari ücretlinin alım gücünü 49 litre düşürdü.