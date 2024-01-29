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Abdullah Avcı: Destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur

Abdullah Avcı: Destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-2'lik skorla mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "İlk yarıda oyun 2-0, 3-0 olabilirdi. Mevcutta fazlasını yapamıyorum. İkinci yarı başlıyor, bence top çıkmış, yan hakem nasıl görmüyor? Bunu sorgularız. Arkasından penaltı oluyor. Ama oyunda vazgeçmeden devam etmek gerekiyor. Bu kadar çabuk dalgalanmalar göstermememiz lazım. Şık olmadı, iyi olmadı. Sancılı bir dönem geçiyor. Son 3 haftaki kırılmalar yorucu. Ondan önce puan ortalaması iyiydi. 3 hafta üst üste olması üzücü. Ben yine sonuna kadar destek istiyorum. Bunu her takım yaşıyor. Bazı maçları açıklayamazsınız, ben ikinci yarıyı açıklamıyorum. Üzgünüz, tekrar ayağa kalkıp en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

"Destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur"

60 yaşındaki deneyimli teknik adam ayrıca, "Transferde bir hareketlilik yok. Trezeguet dönecek gibi gözüküyor. Stoperim kalmadı, Mendy'yi çekmek zorundaydım. Başka alternatif yoktu. Transfer zor görünüyor ama gidenler olacak gibi duruyor. Çalışacağız, vazgeçmeden devam edeceğiz. Ligin bu dalgalanmaları var. Tabii ki özür diliyoruz ama destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur. Onun için lütfen destek olalım. Bu desteğe devam etsinler" sözlerini sarf etti.

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