BIST 8.472
DOLAR 30,36
EURO 32,88
ALTIN 1.987,29
HABER /  SEÇİM

Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı

Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı

EDİRNE Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, DEM Parti'ye istediğini kabul ettirdi. Barış Yarkadaş'ın kulis haberine göre Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, DEM Parti'nin İstanbul adayı oldu. Demirtaş'ın yanında Celal Fırat da eş başkan oluyor...

Abone ol

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İstanbul adayı EKrem İmamoğlu'na gece yarısı kötü haber geldi. Başak Demirtaş'ın Edirne Cezaevi'nden tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyareti sonrası yaptığı "DEM Parti'nin İstanbul adayı olabilirim" açıklaması siyaset kulislerini hareketlendirmişti. DEM Parti, Demirtaş ile ilgili kararını verdiği iddia edildi.

DEM Parti İstanbul ve İzmir adayları...

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, Millet Haber Ajansı Yayın Yönetmeni, Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, iletişimci-yazar Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’na konuk oldu. Barış Yarkadaş, DEM Parti'nin İstanbul ve İzmir'de aday çıkarma kararı aldığını söyledi. İşte Yarkadaş'ın o kulis bilgileri...

Başak Demirtaş'a eş başkan Fırat...

- DEM Parti’nin İstanbul ve İzmir adaylarını söylüyorum, muhtemelen İstanbul’da aday çıkaracaklar orada eş başkanlık sistemi olduğu için orada Başak Demirtaş ve Celal Fırat’ın ismi ön planda. Yüzde 90 ihtimalle DEM Parti aday çıkaracak.

İzmir'e Mardin'li başkan adayı...

- İzmir'de Beritan Güneş'i aday koyuyor. Mardinli bir siyasetçi. İzmir'de çok Mardinli var. DEM Parti seçime damga vurmak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Eren Erdem 'canınıza okurum' dediği belgeleri açıkladı! "Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'in adamı" dedi
Eren Erdem 'canınıza okurum' dediği belgeleri açıkladı! "Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'in adamı" dedi
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp
İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp
Motorin ve benzine çok kallavi zam! Motorine 1 lira 40 kuruş, benzine 2 TL zam! 30 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları...
Motorin ve benzine çok kallavi zam! Motorine 1 lira 40 kuruş, benzine 2 TL zam! 30 Ocak 2023 akaryakıt fiyatları...
TCMB'den TL mevduatı destekleyici miktarsal sıkılaştırma adımı
TCMB'den TL mevduatı destekleyici miktarsal sıkılaştırma adımı
Bakan Kacır: İlk Türk astronotun uzaya çıkması bilimsel bir misyondur
Bakan Kacır: İlk Türk astronotun uzaya çıkması bilimsel bir misyondur
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 sivil öldü
İsrail'in Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 20 sivil öldü
Abdullah Avcı: Destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur
Abdullah Avcı: Destek olmadan ayağa kalkmak çok zordur
Okan Buruk'tan itiraf! "Ben de korktum"
Okan Buruk'tan itiraf! "Ben de korktum"
Biden, saldırıya karşı "seçenekleri görüşmek" için Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüştü
Biden, saldırıya karşı "seçenekleri görüşmek" için Ulusal Güvenlik Konseyi ile görüştü
Galatasaray'dan evinde kırılması zor rekor
Galatasaray'dan evinde kırılması zor rekor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'yu insanlık lanetleyecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'yu insanlık lanetleyecek