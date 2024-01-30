Eren Erdem 'canınıza okurum' dediği belgeleri açıkladı! "Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'in adamı" dedi

Kemal Kılıçdaroğlu döneminin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Cemil Tugay 5'li Çete'den Mehmet Cengiz'in adamı. İnkar ederseniz canınıza okurum! Belge paylaşırım" demişti. Cemil Tugay'ın CHP İzmir adayı olarak açıklanmasının ardından Eren Erdem o belgeleri sosyal medya hesabından paylaştı. İşte Eren Erdem'in paylaşımları ve iddiaları...

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Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir için '5'li çete' iddiasında bulunmuş, "Cemil Tugay aday yapıldığı an; Mehmet Cengiz ile ilişkilerini açık seçil ortaya koyan tüm belgeleri paylaşacağım" ifadelerine yer vermişti. Erdem, "Mehmet Cengiz meselesini inkar ederseniz canınıza okurum! Belge Paylaşırım" tehdidinde bulunmuştu. Cemil Tugay'ın adaylığının ilan edilmesinin ardından Eren Erdem, sözünü ettiği belgeleri paylaştı. İşte Eren Erdem'in o paylaşımları...

Kol kırılır yen içinde kalır ama o kol Mehmet Cengiz’in koluysa; yen içinde falan kalmaz!

1-) “KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR. Ama o kol Mehmet Cengiz’in koluysa; yen içinde falan kalmaz!” Geçtiğimiz günlerde, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik olarak; Cemil Tugay’ın “önseçim, temayül, anket yahut örgüt referansı” olmaksızın dayatılması karşısında tepki göstermiş, böyle bir atama yapılması halinde şahsın Mehmet Cengiz ile ilişkisine dair belgeler paylaşacağımı belirtmiştim. Bugün, Sayın Ali Mahir Başarır bir TV kanalında beni yalanlayıp; “ihaleyle yapılan bir arsa satışından bahsettiğimi” ifade ederek bana “disiplin sopası” salladı. Açıkçası, Sayın Ali Mahir Başarır’ı niçin ve neden yanlış bilgilendirip boşa düşürdüler bilmiyorum. Lakin bu tweet serisinde, durumun böyle olmadığını tüm çıplaklığıyla göreceğinizi düşünüyorum. Geçen akşam “aday yapılırsa” paylaşırım demiştim. Şimdi neden paylaşıyorum? Halen bir şans var! Ve ben Parti Meclisimizin ferasetine güvenmek istiyorum. Hala bir umut var! O şansı yaratmak için, bu paylaşımı biraz öne çekmek durumunda kaldım.

Encümen kararıyla Cengiz Holding'e peşkeş

2-) ENCÜMEN KARARIYLA CENGİZ HOLDİNGE PEŞKEŞ! Tarih 21.11.2019 Mehmet Cengiz’in talebi üzerine Karşıyaka Belediyesine ait bir arazi satışa çıkartılır. Tabi, öncesinde Cengiz Mengiz yok! Arazinin eder fiyatı üzerinden Mecliste rakam belirlenir. Ne kadar o rakam? Toplam 32.102.140TL VE encümene getirilir. Sayın Ali Mahir bey, ihale mihale YOK! Buyrun size ENCÜMEN kararları. Şimdi durun… Mehmet Cengiz itiraz eder. Başkan Encümeni toplar. Ve fiyat değiştirilir. Kaç para yapılır? 20.000.000 TL… Encümenden karar geçirilir. Mehmet Cengiz’e arazi satılır. Ve Cengiz’e tam tamına 12.102.140TL kıyak yapılır. Kıyak dediğime bakmayın. 2300 metrekarelik arazi üzerinde yapılan “livin İzmir” projesi (Mehmet Cengiz) kapsamındaki 2+1 dairenin fiyatını EK’te paylaşıyorum. O satışla beraber; Cengiz’e adeta yüzlerce daire (2300 çarpı EMSAL) peşkeş çekilerek, kamu kaynakları adeta yağmalanmıştır. Mal kimin? Halkın. Kıyağı yapan kim? Halk adına yetki kullanan Belediye Başkanı… İşte o encümen kararlar

3- PTT ARAZİSİ KILIFINDA PEŞKEŞ GİRİŞİMİ… Karşıyaka İzmir’in EN BORÇLU belediyelerindendir. Bu sebeple mal-mülk satışlarından devam edeceğiz. Yine belediyeye ait bir arazi. Alıcısı; Cengiz Holding (Muhtar hayatta, tanık). Hızla arazinin satışı Meclise getirilir. Konu partililerimiz tarafından hızla Genel Merkeze intikal ettirilir. Genel Merkez ve parti örgütleri müdahil olur. Ve Peşkeş durdurulur. Bazı partililerimiz, Genel Merkezin bilgisi dahilinde bu peşkeşin durdurulması noktasında önemli mücadele etmişlerdir. Eğer durdurulmasaydı; burası bugün Mehmet Cengiz’indi…

PTT artık özel. Arazi hızla spor ve yeşil alan planından çıkartılıyor. Ve PTT alanı yapılıp satılmaya çalışılıyor. Arazinin emsali 6, yani 5000 küsür metre inşaat çıkıyor. Ordan hesap edin rakamların büyüklüğünü….

4-) RÖNESANS’A KAÇAK RUHSAT KIYAĞI! 5’Lİ ÇETENİN RÖNESANSI KARŞIYAKA’DA BAŞTACI! 5’li çetenin şirketlerinden Rönesans, Altunizade Gayrımenkul adı altında Karşıyaka’da faaliyet yapıyor. Şirkete ait AVM’ in bir bölümünde yapılan KAÇAK YAPILAR, plana dahil olmadığı halde ruhsatlandırılıyor. Normal şartlarda önce plan yapılır, sonra ruhsat verilir. Ama Cemil bey ÖNCE RUHSAT VERİYOR, sonra planı Meclise getiriyor… Konu 5’li çete olunca kanun kural tanınmıyor. Rönesansın talep ettiği imar planı belediye meclisinden geçmeden, kaçak yapımına izin verilerek ve de belediye ruhsatına kadar onay verilmiştir. Akabinde yerin açılışı yapılmış İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinde Red edilmiştir. Ama kaçak yapımına izin veren Karşıyaka Belediye Başkanı herhangi bir işlem yapmamıştır.

Rönesansın kaçak ruhsat meselesi dönemin Genel Merkezine intikal eder. Genel Merkez ve İzmir örgütü itiraz eder. Ve Büyükşehir plan değişikliğini REDDEDER. Aradaki tarihler açısından kritik bir değerlendirme yapacağım. Bu plan değişikliği o kadar önemlidir ki, zannımca Cemil Tugay’ın siyasi pozisyon değişikliğine kadar meseleyi götürmüştür… Bir üstteki belgelerdeki tarihlere bakabilir mukayese edebilirsiniz…

5-) HUZUREVİ PEŞKEŞ GİRİŞİMİ… Huzurevinin adı Zübeyde Hanım Huzurevi. Atatürk’ümüzün annesinin isminin verildiği özel bir yer. Sırf bu sebeple dahi muhafaza edilmesi çok kıymetli. Çok değerli 17.319,86 m2 olan bu alanın planları meclis üyelerinden saklanmıştır. çok değerli bu alanın inşaat alanı 26.000 m2 oluyor oda toplam 260 daire v.s. ama once 36.000.000,00 tl satılmak istendi arkasından itirazlarla 200.000.000,00 tl satılmak için işlemler tam tamamlanırken başta Kemal Kılıçdaroğlu ve GENEL MERKEZ müdahalesiyle süreç durduruldu! Ve CHP Genel Merkezi bu peşkeşin ÖNÜNE GEÇTİ! (EK’te paylaştığım plan notundan çoğu Meclis üyesi haberdar edilmemiş, adeta apar topar bir peşkeş girişimi yapılmıştır)

Başta Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi, yukarıdaki floodda yer alan bazı girişimleri ENGELLEMEYİ başarmıştır. Sayın Cemil Tugay’ın, özellikle Genel Merkezin en net müdahale ettiği “Rönesans plan değişimi” sonrası DEĞİŞİMCİ olduğunu biliyoruz. Buna dair yukarıda paylaşım var. Yani, Genel Merkez beyefendiyi geçmişte aday yapmış; çeşitli referanslarla görev vermiş; ancak 5’li çeteyle münasebetlerine AÇIK MÜDAHALE etmiştir. Artık, bu Genel Merkezden umudu kalmayan Tugay, çareyi DEĞİŞİMCİ olmakta bulmuştur. “Madem böyleydi neden aday yapıldı” diyenlere toplu cevap olmuş olsun.

6- DEPREM ZAMANI CENGİZ’LERE PEŞKEŞ DERDİNE DÜŞTÜ! Depremin İzmir’i perişan ettiği günler… Meclise bir arazi satış önergesi gelir. Arazinin talibi bellidir; MEHMET CENGİZ! Komşu arazi kendisinindir (Mehmet Cengiz’in). Başkan, Maaşallah; Cengiz’den gelen her talebi Meclise indirdiği gibi bunuda Meclise indirir. Genel Merkez müdahale eder. İzmir örgütünün mücadelesi ile bir peşkeşin daha önüne geçilir. Esasen yüzlerce örnek sayabilirim. Aşağıya; “Genel Merkez tavsiyesiyle” Büyükşehir’in veto kararlarını da koyacağım. Bu akşam; Cemil Tugay’ın 5’li çetelere peşkeş planlarını Büyükşehirde veto eden TUNÇ SOYER, sırf Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediği için TASFİYE EDİLDİ. Yerine ise, 5’li çetelere peşkeş faaliyetleri sebebiyle TEKRAR ADAY YAPILMAYACAĞINI bildiği için DEĞİŞİM hareketine geçen Cemil Tugay getirildi. Üzgünüm. Çok ama çok üzgünüm.

7-) SON Bu flood boyunca; Mehmet Cengiz’e peşkeş çekilmiş, 5’li çetelere kıyak yapılmak istenmiş; Genel Merkez ve Kılıçdaroğlu’nun müdahaleleriyle iptal edilmiş yahut iptal edilemeyip başarıya ulaşmış peşkeşlerin BİR KISMINI “söz verdiğim” üzere paylaştım. Tunç Soyer’i tekrar aday yaparsın, yapmazsın. Ama bu düzeyde birini götürüp İzmir’e aday yapmak; hele hele Genel Merkezin yaptırdığı anketlerde %1.9 çıktığı halde, “önseçim, temayül, örgüt görüşü” yokken adaylaştırmak ne anlama gelir? Taktir yüce kamuoyunundur. Bir CHP’li olarak sonuna kadar partime 5’li çetelerin sirayet etmesine direneceğim. Kemal Kılıçdaroğlu husumetiyle aday belirleme süreçleri tasarlamak, böyle insanlara hak etmedikleri makamlar vermek; partimize zarar verecektir: Yukarıdaki paylaşımlarda; Cemil Tugay’ın Genel Merkez talimatıyla İzmir Büyükşehir tarafından veto edilen bazı “5’li çete peşkeş girişimlerinin” belgeleride var. Artık bu arkadaşı kim durdurabilecek? Bu son tweetimin altına, sırf Kılıçdaroğlu’na yakın diye aday yapılmayan Mezitli Belediye başkanına dair “örgüt” imzasını, Cemil Tugay’ın büyükşehirdeki “Rönesansa peşkeş vetosunu,” ve Mehmet Cengiz’e verilen “livin izmir” projesinin kurulduğu ve Cengiz’e yüzmilyonlar kazandırmış peşkeşin belgesini tekrar koyup sözlerime son vereceğim. Artık karar kesinleşmiştir. Söz söylemeye gerek kalmamıştır. Heybeden başkaca birşey çıkartmaya lüzum bitmiştir. Cemil Tugay ALEYHİNDE oy kullanan Parti Meclisi üyesi arkadaşlarıma selam ederim.