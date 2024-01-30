İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarını Ataşehir'de sürdürdü

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir'de esnafa ziyaretlerde bulundu.

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İçerenköy Sebze-Meyve Hali'ne gelerek esnafı ziyaret eden Kavuncu, burada esnafla sohbet edip onların sorunlarını dinledi.

Ziyaret sırasında bir esnaf, İBB Başkan adayı Kavuncu'ya yaklaşık 55 yıldır hizmet veren, Ataşehir Meyve-Sebze Hali'nin yıllardır yeni adresi Tuzla Aydınlı'ya taşınmasını beklediklerini, trafik sorunu nedeniyle mevcut yerin sıkıntılı ve birçok eksikliklerinin olduğunu anlattı.

Kavuncu ise yönetime geldiklerinde bu tür sorunlarla yakından ilgileneceklerini ve sorunları çözeceklerini kaydetti.