Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alamadı! 'Aracı olan gazeteci' de fırçayı yedi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istediği randevuyu koparamadı. "Seçim sürecine girilince, Ekrem İmamoğlu Alevi oylarını yanında tutabilmek için Kılıçdaroğlu’nu arıyor" diyen Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun 3 kez arayıp ulaşamadığı Kılıçdaroğlu'na bir gazeteciyi aracı olarak gönderdiğini ancak aracının da Kılıçdaroğlu'ndan fırçayı yediğini yazdı.

Abone ol

Kemal kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerin ardından Genel Başkanlık savaşına hazırlanıyor. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na randevu vermediğini ileri sürdü. İşte Selvi'nin yazısından satır başları...

Cenazede yemeğe davet etti ama...

- Altan Öymen’in eşinin cenazesinde Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nu akşam yemeğine davet etmişti. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun davetini kabul etmedi. Ama o akşam Canan Kaftancıoğlu ve Emre Kongar ile yemekteydi.

3 kez telefon etti ama telefona çıkmadı

- Seçim sürecine girilince, Ekrem İmamoğlu Alevi oylarını yanında tutabilmek için Kılıçdaroğlu’nu arıyor. Tam üç kez aramasına rağmen Kılıçdaroğlu telefonlarına çıkmıyor, randevu taleplerine ise olumlu yanıt vermiyor” diye yazdı.

'Aracı' olan gazeteciye fırça

- Hatta İmamoğlu medyasında çalışan bir isim Ankara’da Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ediyor. O sırada İmamoğlu’nun görüşme talebini iletince ‘Seni mi görevlendirdi?’ diye çıkışıyor.

Yazının tamamı için tıkla