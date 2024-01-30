Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı oldu! Lal Denizli kimdir?
Üç büyükler ve Milli Takım'da teknik direktörlük yapan Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli, CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. Lal Denizli kimdir?...
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayları da belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin İzmir'in ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli de Çeşme'de belediye başkanı adayı gösterildi.
CHP'de İzmir Büyükşehir belediye başkan adayıyla birlikte 30 ilçenin adayları da açıklandı. Adaylar arasında dikkat çeken isimlerden biri de Lal Denizli oldu. MYK ve PM'nin onayıyla Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli Çeşme'den aday gösterildi.
Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Milli Takım'ın eski Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin kızı Lal Denizli, resmen CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak açıklandı. Lal Denizli, 2010 yılından bu yana CHP içinde aktif olarak siyaset yapıyordu.
CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Lal Denizli kimdir?
Lal Denizli, 1991 yılında dünyaya geldi. Milli Futbol Takım'ın yanı sıra Galatasaray ve Beşiktaş’ın da teknik direktörlüğünü yapan Mustafa Denizli ile Çiğdem Kayalı'nın kızıdır.