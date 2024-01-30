Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli CHP'nin Çeşme Belediye Başkan adayı oldu! Lal Denizli kimdir?

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak 200’den fazla adayını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) İzmir adayları da belli oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yeniden aday gösterilmedi. Soyer'in yerine Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu. CHP'nin İzmir'in ilçe belediye başkan adayları da belli oldu. Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli'nin kızı Lal Denizli de Çeşme'de belediye başkanı adayı gösterildi.