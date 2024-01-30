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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İlk kez bir insana beyin çipi yerleştirildi Elon Musk ilk sonuçları açıkladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İlk kez bir insana beyin çipi yerleştirildi Elon Musk ilk sonuçları açıkladı

ABD'li nöroteknoloji şirketi Neuralink'in kurucusu Elon Musk, ilk kez bir insana beyin çipinin yerleştirildiğini açıkladı.

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Musk, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ilk kez bir insana Neuralink tarafından implant yapıldığını aktardı.

İyileşme sürecinin iyi gittiğini belirten Musk, ilk sonuçların "umut verici" olduğunu ifade etti.

İlk Neuralink ürünü: Telepati

Musk, ilk Neuralink ürününün adının "Telepati" olduğunu belirterek, sadece düşünerek telefon veya bilgisayarın ve bunlar aracılığıyla hemen her cihazın kontrolünü sağladığını aktardı.

İlk kullanıcıların uzuvlarını kullanma kabiliyetini kaybetmiş kişiler olacağını kaydeden Musk, "Stephen Hawking'in hızlı bir katip veya müzayedeciden daha hızlı iletişim kurabildiğini hayal edin. Hedef bu." ifadelerini kullandı.

İnsan deneyleri için geçen yıl onay almıştı

Neuralink, Mayıs 2023'te beyin çipi projesinin insanlar üzerinde denenmesine başlanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden (FDA) onay alındığını açıklamıştı.

Daha önce maymunlar üzerinde test edilen çiplerin, beyindeki sinyalleri başarıyla yorumlayarak cihazlara aktardığı kaydedilmişti.

Musk ve bir grup mühendis tarafından 2016'da kurulan Neuralink, beyne yerleştirilecek mikroçipler sayesinde felç ve körlük gibi nörolojik rahatsızlıkları tedavi etmeyi ve engelli kişilerin hayat kalitesini artırmayı hedefliyor.

İnsan saçından daha ince 64 adet esnek iplik

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Musk'ın şirketine Mayıs ayında çipleri insanlar üzerinde test etme izni vermişti.
Altı yıl sürecek çalışmayla, insan saçından daha ince 64 adet esnek iplik, beynin belirli bölgelerine yerleştirilecek.
Şirketin açıklamasına göre deneysel çip, kablosuz olarak şarj edilebilen pillerle çalışıyor. Beyin sinyallerini kaydederek kablosuz şekilde bir cihaza gönderiyor. Böylece kişinin ne şekilde hareket etmek istediğine ilişkin sinyaller bilgisayarda işlenebiliyor.

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