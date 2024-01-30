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Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Bozcaada ve Gökçeada'ya fırtına nedeniyle tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale’nin Kuzey Ege Denizi’ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle planlanan tarifeli tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tarifeli tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, “Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

Valilik’ten fırtına uyarısı
Çanakkale Valiliği, saatteki hızı yer yer 50 ile 80 kilometre ulaşan poyraz fırtınası nedeniyle vatandaşlardan ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi. Konuyla ilgili Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Çanakkale çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur” denildi.

Valilik’ten Biga, Çan ve Yenice’ye kar yağışı uyarısı
Çanakkale Valiliğinden yapılan bir diğer açıklamada ise, Biga’nın iç kesimleri ile Çan ve Yenice’de hafif kar yağışı beklendiği belirtilirken, vatandaşların kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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