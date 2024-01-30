BIST 8.472
DOLAR 30,36
EURO 32,88
ALTIN 1.987,29
HABER /  GÜNCEL

İşte CHP'nin komünist başkan Maçoğlu'nun karşısına çıkaracağı aday!

İşte CHP'nin komünist başkan Maçoğlu'nun karşısına çıkaracağı aday!

Kadıköy'de sürpriz bir kararla aday olan 'Komünist Başkan' olarak bilinen Fatih Mehmet Maçoğlu'nun karşısında yarışacak CHP'li ismin belli olduğu iddia edildi. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP'nin Kadıköy adayı için kararını verdiğini söyledi.

Abone ol

CHP'nin Kadıköy Belediye Başkan adayının belli olduğu iddia edildi. Gazeteci Barış Yarkadaş katıldığı canlı yayında "CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim" diyerek mimar Tülin Hadi'nin Kadıköy adayı olacağını söyledi. Öte yandan 'Komünist Başkan' olarak bilinen Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, sürpriz bir kararla TKP'nin Kadıköy başkan adayı olmuştu. Maçoğlu'nun CHP'nin kalesi olarak belirtilen Kadıköy'den nasıl bir oy alacağı şimdiden merak konusu.

Katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yarkadaş, bir çok araştırmalar ve analizler yapıldığını söyledi.

CHP Kadıköy adayı: Tülin Hadi 

Yarkadaş "Benim cuma günü edindiğim bilgiye göre CHP'nin Kadıköy adaylığı için mimar Tülin Hadi ismi düşünülüyor. Tülin Hadi, mimar, aynı zamanda İmamoğlu İBB'yi kazandıktan sonra Kent Konseyi başkanlığını yaptı, bir yıl bu görevi yaptı. İki üniversitede öğretim üyeliği yapıyor. Caddebostanlı, Kadıköylü bir isim." diye konuştu.

Tülin Hadi

Tülin Hadi isminin ilk kez gündeme geldiğinin altını çizen Yarkadaş, "CHP kulislerinde ilk kez duyacağınız isim bu. İmamoğlu, Kadıköy için 'kentle ilgili ve kadın olmalı' diyordu." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Jorge Jesus'un Al Hilal'i Messili Suarezli İnter Miami'yi yendi
Jorge Jesus'un Al Hilal'i Messili Suarezli İnter Miami'yi yendi
Kağıthane’de kamyon park halindeki araçlara çarparak kaçtı
Kağıthane’de kamyon park halindeki araçlara çarparak kaçtı
Esenyurt’ta lüks sitenin 23. katından düşen yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
Esenyurt’ta lüks sitenin 23. katından düşen yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti
CHP'den vekil seçildi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu! İsmail Saymaz 'tuhaf'lığa dikkat çekti
CHP'den vekil seçildi, CHP'li Ekrem İmamoğlu'na rakip oldu! İsmail Saymaz 'tuhaf'lığa dikkat çekti
İlk kez bir insana beyin çipi yerleştirildi Elon Musk ilk sonuçları açıkladı
İlk kez bir insana beyin çipi yerleştirildi Elon Musk ilk sonuçları açıkladı
CHP'den belde belediye başkan adayı olarak açıklandı, 'AK Partiliyim' diyerek tepki gösterdi
CHP'den belde belediye başkan adayı olarak açıklandı, 'AK Partiliyim' diyerek tepki gösterdi
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarını Ataşehir'de sürdürdü
İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu, seçim çalışmalarını Ataşehir'de sürdürdü
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alamadı! 'Aracı olan gazeteci' de fırçayı yedi
Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu alamadı! 'Aracı olan gazeteci' de fırçayı yedi
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı
Ekrem İmamoğlu'na kötü haber! DEM Parti İstanbul'da Başak Demirtaş'ı aday yaptı
Eren Erdem 'canınıza okurum' dediği belgeleri açıkladı! "Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'in adamı" dedi
Eren Erdem 'canınıza okurum' dediği belgeleri açıkladı! "Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'in adamı" dedi
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
700 bin kamu işçisi ek zam alacak! Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu
İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp
İzmir'de facia! Balıkçı teknesi battı 3 balıkçı öldü 2 balıkçı kayıp